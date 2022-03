Francisca Lachapel revela cómo conoció a su esposo ¿Siguen siendo celosos?

Francisca Lachapel habló en extenso con Ana Patricia Gámez sobre su maravillosa historia de amor, durante su participación en el podcast Sin filtro. La conductora de televisión de Despierta América (Univisión) reveló la inesperada manera en que Cupido tocó a su puerta y detalló cómo fue el inicio de su romance con el empresario Francesco Zampogna.

Según palabras de la dominicana, de 31 años, fue su peluquera quien le presentó al italiano. “Ella le cortaba el pelo a él y me ponía extensiones a mí. Me decía que por la personalidad de Francesco y por la mía hacíamos un buen match”, reveló tras señalar que en una oportunidad se encontró con quien sería su esposo en el salón de su amiga y le dijo que se veía muy sexy con el corte de pelo.

“Pasó el tiempo y un día ella estaba en mi casa y le dije llama a tu amiguito, (yo lo vi una vez en el salón), yo alborotada. Ella lo pone en el altavoz y el terminó hablando de su mamá, con un amor y sin pena (…) Yo dije “sí, quiero conocerlo, porque se ve que es de valores”, y nos inventamos la celebración del cumpleaños de mi amiga, pero en realidad era para conocernos. Cuando lo vi dije “Dios mío, yo me voy a casar con él”, afirmó.

ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA AQUÍ

De acuerdo a Francisca, al comienzo de la relación ella era muy celosa, por lo que ahora se arrepiente. “Yo empecé la relación dominicana intensa, celosa. Lo pienso y me quiero abofetear, pero uno madura”, reflexionó, tras relatar que al comienzo a su actual esposo también le incomodaba la idea de que ella se besara con un actor ante una oportunidad en la actuación.

“Le preocupaba mucho eso y una vez que lo hablamos porque me salió algo para hacer en México, que era un pequeño papel que hice allá, y a él como que eso medio no le gustó y de hecho yo pensé ‘tal vez esto no funciona porque yo no lo veo como muy feliz a él con esto que a mí me gusta hacer’, pero después todas las cosas se fueron arreglando”, explicó.

A tal punto fue el cambio que tuvo el padre de su hijo Gennaro, que afirma que fue él quien le ha enseñado a no ser celosa. “Él es muy seguro, ya no es celoso, y me ha enseñado a ser segura también”, recalcó.

Respecto a si planea agrandar su familia, la ex reina de Nuestra Belleza Latina manifestó que desea dos bebés más. “Queremos 3 y no creo que deberíamos esperar mucho más (…) Me encantaría tener gemelos. Pero que sea lo que Dios quiera y cuando Dios quiera”, aseveró.