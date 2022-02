Francisca Lachapel se une a Shakira para enviar mensaje a sus fans: ¿Qué les pide?

El pasado 2 de febrero Shakira festejó su cumpleaños número 45, y como era de esperarse, sus seguidores más fieles buscaron la maera de rendirle homenaje a la colombiana, quien no solamente ha sido una exitosa cantante sino también una de las grandes líderes mundiales, por cuenta de sus obras sociales y sus mensajes.

Y una de ellas fue la conductora de televisión Francisca Lachapel, quien aprovechó el nuevo año de vida de la mujer de Piqué para unirse a ella en una de las frases de una de sus canciones más famosas y hacer una petición a sus fieles admiradores.

La conductora de Univisión grabó un video, en el que se aprecia cantando de fondo, con gestos de felicidad, un estribillo del popular “Waka Waka” de la colombiana, con las que rinde homenaje a Dios e invita a sus fans a que a pesar de las adversidades, mantengan el optimismo.

“Aprovechando el cumpleaños de Shakira comparto con ustedes estas palabras de una de sus canciones que me encanta y me motiva. ¡Actitud positiva siempre! Aunque te la quieran arrebatar, incluso tu mismo. ¡Ánimo mi gente!”, fue el comentario con el que la ex Nuestra Belleza Latina, de 32 años, acompañó su publicación.

En especial, Francisca entonó las líneas en que Shakira canta: “Oye a tu dios y no estarás solo.

Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo. La hora se acerca, es el momento, vas a ganar cada batalla,

La reacción entre los fans de la estrella de Univisión, quien hace apenas seis meses debutó como madre, no se hizo esperar, y de inmediato se manifestaron con todo tipo de mensajes, en los que se pusieron a tono con la exreina, compartiendo su fe religiosa.

“HERMOSA GUERRERA DE DIOS🙌CIERTO💯👍😃”, “Amén amén!!!! Así mismo es ❤️🙌”, “Gracias 👏👏🙌🙌🙌 tomó ese mensaje para mi ❤️”, fueron algunos de los comentarios que recibió Francisca ante el sonado clip.

“La linda Francisca siempre estás llena de energía y también tienes esa linda sonrisa en tu rostro Chula” y “esa es la actitud”, agregaron otros fans de la preciosa dominicana.





Y es que para nadie es un secreto que Francisca es una mujer de fe, y en más de una oportunidad, ha reconocido públicamente que ella está donde está no solo por su esfuerzo y sacrificio, sino por la voluntad de Dios.





Incluso sus seguidores no olvidan el día en que fue coronada como Nuestra Belleza Latina, en el 2015, cuando luego de ser revelados los resultados y escuchar que era la ganadora, tras saltar y hacer gesto de sorpresa, camino al centro del escenario, levantó su mirada, alzó los brazos y dijo: Gracias seños Dios, gracias… gracias señor, gracias”.

