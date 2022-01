La foto con la que Francisca Lachapel calla bocas: ¡Simplemente majestuosa!

Francisa Lachapel debutó como mamá del precioso Genaro en julio pasado, y a pesar de que la maternidad la ha convertido en una mujer realizada, según sus propias declaraciones, tras haber dado a luz manifestó haber visto las cosas cuesta arriba a la hora de sentirse bien con su figura post-parto.

Pero dejando ver que la disciplina, la constancia y la fuerza de voluntad son clave para conseguir lo que se propone, casi siete meses después del nacimiento de su bebé, la bella domnicana presumió de su figura actual, con la que luce simplemente espectacular.

Francisca compartió en su cuenta de Instagram una fotografía sencilla, en la que dejó ver que sigue perdiendo las libras que tanto le molestaban, y está a poco de volver a tener su figura habitual.

En la bonita imagen se aprecia a la ex Nuestra Belleza Latina con una figura estilizada, ataviada en una falda ajustada, de rombos, unas botas largas con las que resaltó sus piernas y una camisa manga larga que le imprimió un toque de elegancia.

“Hola! Hola! Ya huele a viernes. ¡Feliz día para todos! ❤️”, fue el mensajito con el que Francisca acompañó la fotografía, que de inmediato puso a sus fans a hablar.

La mayoría de los seguidores de la estrella de Univisión que saltaron a comentar, coincidieron en que la exreina de belleza luce guapísima y la aplaudieron por estar cada vez carcándose más a su objetivo físico.

“Que lindura ❤️ feliz día para tiiiiiii”, “Bellísima ❤️”, “Demasiado 😍 increíblemente hermosa!”, “Wowwwwwwww fran estas cada dia mas hermosa cuidate mucho, bendiciones buen trabajo 😍😍😍😍😍😍😍😍”, y “Waoo has bajado muchísimo se te nota el esfuerzo que has hecho 🥰 good for you👏👏👏 se puede saber cuanto has bajado?”, fueron algunos de los comentarios que recibió la exreina.

Otros se inclinaron a elogiar el “outit” de la dominicana, que también fue digno de admirar.

“Me encanta esta ropa!!”, “Este me encanto 😍 desde las botas todo esta bello 😍👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 muy bien Francis te vea espectacular 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼”, y “ese color y ese look te van de ataque”, fueron las otras flores que recibió la conductora de televisión.

Hace unos meses, en una actitud muy honesta, Francisca compartió un “post” en el que enseñó su figura post-parto, y donde, sin ningún tipo de filtro, confesó estar batallando para recuperar su figura.

“Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio, así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!💪🏽”, comentó la animadora. “A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”.

Dinos qué te parece la nueva magen de Francisca, tras sus rutinas de ejercicio y cuidado con la alimentación.