Francisca Lachapel anuncia la gran noticia que estaba esperando: [Video]

Francisca Lachapel siempre está compartiendo todo tipo de mensajes con sus fieles seguidores, y esta vez no solo aseguró, sino que mostró, que está que no cabe de la felicidad, y anunció una noticia que estaba esperando con ansias.

La bella dominicana, quien dio a luz a su primogénito Genaro en julio del año pasado, aseguró en el segmento “Sin Rollo” de Univisión, a grito entero, que su lucha contra las libritas que le dejó el embarazo va por buen camino y que ya no está usando una prenda que la venía ayudando a moldear su figura.

“Hoy no tengo faja”, fue el grito que pegó Francisca delante de sus compañeros de programa, mientras daba vueltas y sonreía llena de emoción.

Tras dar la noticia, ataviada en un ajustado pantalón negro y suéter rojo de lana, los fans de la ganadora de Nuestra Belleza Latina compartieron el gozo de la exreina y coincidieron en que solo las mujeres que han pasado por un embarazo pueden sentir ese momento de emoción, que a muchos puede resultarles banal.

“Jajja, solo las mujeres sabemos la emoción que eso da!!😂😂😂😂”, “Jajajaj! Me encantaaaaaa! Que rico se siente, no?!”, “Perdí 45 después de mi tercer bebé y me siento más diva que nunca” y “Dale que vas bien! 🔥, fueron algunas de las reacciones manfestadas por los seguidores de la dominicana. “😂😂😂😂😂el alivió de no llevar faja es lo mejor 😂😂😂😂”, “😍😍😍😍😂😂😂😂😂😂👏👏👏👏👏👏yo cuando me la quito soy muy feliz también”, y “Constancia y disciplina, eso te ha ayudado a conseguir muchas metas, vamos por más ❤️❤️❤️❤️❤️”, agregaron otros.

Francisca compartió además en su Instagram el video del feliz momento para ella, y aseguró que sigue combatiendo el peso que le queda para volver a su talla regular.

“Señores yo me siento demasiado feliz y muy orgullosa de mi. Tenía que decirles esto con emoción. ¡Hoy no tengo faja! Me dije a mi misma. Mi misma lo estás haciendo muy bien💪🏽🙏🏽👏🏽 ¡Vamos por 20 libras más! Si se puede caramba”, fue el mensaje con el que Francisca acompañó el comentado clip.

Hace unos meses, y en medio de una confesión muy honesta con sus seguidores, Francisca reveló no sentirse muy a gusto con la figura que le dejó el embarazo, y aseguró estar decidida a perder las libritas que le dejó la maternidad.

La ex Nuestra Belleza Latina colgó una fotografía suya que distaba mucho de aquellas imágenes de reina que solía publicar, y dijo estar lista para el nuevo reto de recuperar su figura habitual antes de ser mamá de Genaro.

“Imagino que como yo, hay muchas otras mujeres que al dar a luz no se sienten seguras con la transformación del cuerpo. El doctor ya me dijo que puedo regresar a mi vida normal y hacer ejercicio, así que, hoy comienzo este reto que no va a ser fácil, pero daré lo mejor de mi! ¡Ustedes me conocen!💪🏽”, comentó la animadora. “A todas las mamás hoy les digo que más que nunca las entiendo en muchas cosas y las admiro! Feliz día! Acepto cualquier consejo!”.

