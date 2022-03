¿Francisca Lachapel actuará en telenovela de Televisa?

Francisca Lachapel confesó su deseo de poder dedicarse al gran amor de su vida: la actuación. Durante su participación en el podcast de Ana Patricia Gámez “Sin Filtro”, la presentadora de Despierta América (Univisión) se manifestó inmensamente agradecida por las oportunidades que se le han dado para dedicarse a la conducción televisiva, sin embargo, adelantó que su intención también es actuar.

“Desde niña siempre mi sueño era ser actriz y me toca la bendición de convertirme en conductora, pero pasa a consecuencia de Nuestra Belleza Latina, pero en realidad eso no era lo que yo decía ‘esto es lo que yo voy a hacer’. Ha pasado y me encanta, lo disfruto, me fascina, pero yo digo: ¡Caramba! De lo que yo siempre he querido hacer es lo menos que he hecho’. Si te fijas es lo menos que he hecho. He hecho mis cositas de actuación, pero no en la dimensión que yo pensaba”, señaló la mamá de Gennaro, de 7 meses.

El deseo de la dominicana, ex reina de Nuestra Belleza Latina, es tan grande que ya lo está visualizando y se imagina actuando en una telenovela de Televisa, tal como hizo en 2016 con la producción “Despertar Contigo”. A tal punto que ya lo conversó con su esposo, el empresario Francesco Zampagnola, y cuenta con todo su apoyo en caso de que le surja una oportunidad y tenga que trasladarse a grabar a otro país, caso en el cual se irían juntos.

“Lo que a mí me hace feliz es actuar, lo que a la Francisca cuando era niña que tenía todo ese pedo en su casa le hacía feliz y era su escape era actuar y no me importaba si actuaba en el Teatro Nacional de República Dominicana o en el pequeño teatro del pueblo en Azua, a mí me hacía feliz actuar, jugar a ser otros, inventarme vidas, eso es lo que va con mi alma, entonces donde quiera que actúe voy a ser feliz. Sí quiero hacer algo en Televisa, quiero hacer novelas en Televisa, pero igual quiero hacer una película en República Dominicana”, manifestó Francisca Lachapel.

Durante su conversación con Ana Patricia Gámez, la comunicadora confesó que la maternidad le ha traído una nueva fuerza y energía para llevar adelante sus proyectos. “No reconozco a esta Francisca”, señaló sobre el ímpetu que siente desde que se transformó en la madre del pequeño Gennaro.