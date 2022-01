La foto que contradice las declaraciones de Sirey Morán: ¿Mintió la reina?

Desde que Sirey Morán ganó la corona de Nuestra Belleza Latina, su nombre no ha dejado de sonar en redes sociales, mayormente por las muestras de amor y cariño que le han manifestado sus fieles seguidores, y por su visita a Honduras, donde fue recibida como toda una Miss Universo.

Pero desde hace unos días, Sirey Morán desencadenó una tremenda polémica, algo que no se había visto en ediciones anteriores del reality, luego de que una reina fuera coronada, tras una serie de declaraciones en las que acusó a sus compañeras de concurso de portarse mal con ella.

Sirey se sentó a hablar con Jomari Goyso en un podcast del ibérico, llamado “Sin Rodeo”, donde mencionó que la mayoría de las chicas con las que estuvo en el show de Univisión no le hablan y donde además aseguró que la noche de la coronación, le hicieron feos desplantes a ella y a su familia.

“Pasaron cosa feas. Llegaron con una bandera de Cuba grande (en apoyo a Fabién de la Concepción, quien ocupó el segundo lugar), y se la pasaron por delante a mis papás”, dijo Sirey en el podcast, agregando que hubo un ambiente hostil por parte de sus excompañeras.

Y días después de sus declaraciones, no solamente ardió Troya, cuando Melissa Alemán y Yellus Ballestas convocaron a un Instagram “Live”, donde negaron tales groserías y desplantes, sino que Ahoramismo.com tiene una fotografía que parece desmentir las acusaciones de Sirey.

En la fotografía, que puedes ver aquí, contrario al ambiente hostil descrito por la actual Nuestra Belleza Latina, se observan muy sonrientes y amables a Yellus, Melissa, Mía, Jackie y Clauvid, posando al lado de los papás de la hondureña, presumiendo con orgullo una bandera con la que apoyaron a la reina.

Incluso una de las concursantes de Nuestra Belleza Latina está sosteniendo de una de las puntas la bandera de Honduras, con el nombre de Sirey, en claro apoyo.

Yellus Ballestas señaló que las declaraciones de Sirey carecen de verdad, y tras mostrar otro par de fotos en las que se aprecia a las chicas al lado de banderas de apoyo a la hondureña y a sus familiares, pidió que no se mienta sobre lo que verdaderamente pasó allí.

“Para mi es importante aclarar esto, que ya pasó, que no pasó como se dijo en ese podcast, porque así no pasó, porque yo estoy conciente de lo que pasó, y todas las que estábamos ahí y todas las personas saben que hubo fotos con las personas que llevaron banderas”, dijo la venezolana en el “live” que también puedes ver a continuación.

“Lo vi en un podcast (las declaraciones de Sirey), y no sé si es que me molesta, pero a veces las cosas positivas no venden tanto como las cosas que no son positivas. Escuché en un podcast que el día de la final, cada quien sabe quien dijo, o lo que dijo, que no nos habíamos tomado fotos con los familiares de las participantes y yo no perdí la memoria. Ese día yo hice un gesto muy bonito”, agregó yellus. “Todas nosotras… yo me acerqué a los familiares de las concursantes que estuvieron en la final y los saludé. Lo que a mí no me gusta, es que estas cosas no salgan, que nadie las diga, y no salgan en público”.





Sirey moran Nuestra Belleza Latina 2021 2021-11-22T03:15:17Z

Sobre las chicas de Nuestra Belleza Latina, Sirey agregó que: “Hay una que me dejó de seguir. Hay dos que nunca me siguieron. Hay una que me bloqueó, la seguí yo, pero esta semana me bloqueó. (Fabién) No, no es ella. Ella nunca me siguió (…) Me llevaba súper bien con dos y ellas cambiaron. El día que gané (solo me felicitaron) Génesis, Lupita y la otra fue Jackie, ah y Fabién que me abrazó cuando gané”.

Juzguen ustedes y dígannos quién crees que está mintiendo o por qué Sirey dijo semejantes declaraciones sobre sus compañeras.