¿Univisión está marginando a Sirey Morán?: Fans exigen mayor exposición

En noviembre del año pasado Sirey Morán hizo historia tras ganar por un amplio margen el reality show Nuestra Belleza Latina, tras varios años de suspensión del famoso programa, que regresó rediseñado, queriendo luchar contra estereotipos.

Desde el principio del concurso, no solamente Sirey Morán se robó el show y el protagonismo con su belleza y manera de ser, para algunos algo controversial, sino también lo hicieron sus fieles seguidores, que se convirtieron en el mayor batallón de fans de cualquiera de las candidatas.

Entre los seguidores de Sirey, la celebración fue total desde que Migbelis Castellanos le impuso a la guapa hondureña la corona como Nuestra Belleza Latina 2021, y aunque la alegría los ha acompañado desde entonces, en redes socales ha ido creciendo un reclamo.

Sirey Morán gana Nuestra Belleza Latina y se convierte en la primera reina de Honduras Tras nueve semanas de competencia, la participante de 31 años es la primera hondureña que obtiene el título y será la nueva conductora de Univision. Sirey Morán gana el título con el 49% de los votos del público.

Dentro de los fans de la exrepresentante de Honduras a Miss Universo, hay muchos que consideran que Univisión no le ha dado el nivel de exposición que la reina se merece y critican que no la hayan convertido en una protagonista del canal, como pasó en ocasiones anteriores con ganadoras como Alejandra Espinoza, Francisca Lachapel y Clarissa Molina, entre otras.

La reina de belleza ha hecho apariciones en varios programas de Univisión y en eventos, pero los fans que le siguen de cerca cada paso sienten que el canal la ha dejado en segundo plano, al no considerarla para grandes proyectos y muestras del canal como el Upfront de programación que solía hacerse todos los años, y donde las Nuestra Belleza Latina eran invitadas.

“Nosotros vemos tu talento 😍 esperemos que @univision también lo haga”, “Se te extraño en NY en la presentación de los nuevos programas de Univisión/Televisa!”, comentaron un par de fans de la reina.

“No sé por qué no le han dado la publicidad y el reconocimiento a Sirey como NBL, en nada la veo que Univision en sus otros programas de farándula la mencionan como a las demas que han sido NBL. Es más, los seguidores en Instagram no suben, hace tiempo veo 285 mil”, agregó otro indignado fan que cuestionó a Univisión.

Ha sido tal la frustración de los seguidores de Sirey, que incluso se creó el hagstach

#QueremosVeaASireyEnUnivision, que está rodando en redes sociales, con el que los fans de la joven han aprovechado para exigir al canal que le dé mayor exposición a la joven y con el que se preguntan qué está pasando, con lo que algunos califican como una marginalización hacia la catracha.

“Queremos ver a la Reina actual Sirey Moran en Univision u.s.A escuchen y respeten la voz de todos las que la apoyamos. Exigimos que cumplan”, dijo en el Instagram de Ahoramismo.com otro dolido fan.

“Queremos ver a Nuestra Reina Sirey Moran. Ustedes de Univision la han mandado para México, la tienen marginada, no la invitation a ningun evento. Ella es Nuestra Belleza Latina NBL y debe ser tratada como todas las Reinas que ya tuvieron su momento y sin embargo, ustedes de Univision las siguen promoviendo, dándoles el lugar que ustedes creen que se merecen. Por qué a Sirey No?”, preguntó otro seguidor.

“Sus Fans votamos por ella. Ella ganó Nuestra Belleza Latina con un 49% de lo votos, y ella es la Nueva Cara de Univision. Merece el mismo respeto y el mismo Protagonismo que ustedes les han dado a todas las Reinas, Esto no es justo, estamos en el 2021 Señores de Univision y los Fans no somos tontos ni ignorantes, no. Sabemos ya lo marginada que tienen a Sirey, aunque la tengan en México y la tengan en una playaforma de Vix”, agregó el ofuscado fan.

Hasta el momento Sirey no se ha pronunciado ante las quejas de su público hacia Univisión, pero en redes sociales constantemente comparte comentarios donde deja ver que está muy contenta con lo que está haciendo y agradecida, algo que a muchos les parece que demuestra que está bien, pero que otros ven como una forma diplomática de manifestarse.

Compartimos con Univisión los reclamos de los fans de Sirey, pero el canal no emitió ningún comentario al respecto.

Dinos si crees que Univisión está tratando de manera diferente a Sirey y si crees que no le está dando el lugar que se merece por su corona.