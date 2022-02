El video del ‘candente’ baile de Fabién de la Concepción que sigue viralizándose: Míralo

Han pasado tres meses desde que Fabién de la Concepción estuvo a un pelo de coronarse como Nuestra Belleza Latina, y la preciosa cubana sigue robándose el show en redes sociales.

La joven, quien quedó en segundo lugar en el reality show de Univisión tras el triunfo de Sirey Morán, no solamente se volvió toda una celebridad en Instagram, donde cuenta ya con casi 70 mil seguidores, sino que no para de brillar con sus videos.

Y esta vez, un clip que colgó por primera vez la semana pasada, aprovechando el Día de San valentín, no para de ser compartido por sus fans, y sigue viralizándose en internet.

El clip, que supuestamente servía como invitación para que sus seguidoras hicieran un baile sensual a sus parejas, terminó arrancando carcajadas por la gracia con la que Fabién bailó.

“Este 14 de febrero regálale un baile sexy a tu pareja o un cuerpo con retoquitos de la mano de @miamiaestheticcenter ESO AYUDA MAS QUE EL BAILE ! Créanme 🤣🤣👗@kleeostyle @iamoyacitoreydereyes @betamejia #tiktok #instagram #love #viral #like #follow #memes #explorepage #instagood #trending #music”, comentó la reina en su Instagram.

En el video se aprecia a Fabién ataviada en un precioso vestido en satén verde, mientras baila con esa gracia natural que la caracteriza.

En pocos días el clip alcanzó casi 10,000 vistas y cientos de comentarios, incluso poenas de sus fans.

“🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹Como la flor más sencilla y bella, así eres tu faby …Como el lucero que alumbra nuestro camino en la noche más oscura .Como el sol que nos da calor, cuando la nieve nos ha enfriado el alma .Como un rayo de luz de esperanza”, comentó un seguidor de Fabién. “Bendiciones para nuestra RAPUNZEL CUBANA #NuestraBellezaLatina #fabynuestrareinacubana #Univision #NBL #NBL2021 #fabynbl2021 Faby De La Concepcion.

“Qué gracioso😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂👏👏”, “Espectaculares ❤️❤️❤️❤️❤️”, “Bendiciones y gracias por la sugerencia”, y “😂😂👏👏🔥🔥Los Amo”, comentaron otros fans.

En una reciente entrevista con Ahoramismo, la reina cubana mencion la emocin que le produce saber el impacto que tuvo en la audiencia, pues sus seguidores se multiplicaron de manera exponencial.

“Nosotras estábamos en la mansión dentro de una burbuja, totalmente encerradas, no sabíamos de noticias ni de redes sociales. Cuando yo inicié en Nuestra Belleza Latina 2021, yo solamente tenía 500 seguidores en Instagram, yo no sabía del alcance que podían llegar a tener las redes sociales”, comentó la exreina en la entrevista que puedes leer aquí. “Al yo salir y yo agarrar mi teléfono, aquello fue como una sorpresa… Yo hasta lloraba de la emoción porque recibí mensajes tan lindos, recibí tantos mensajes de apoyo que yo no tengo palabras para explicarte el orgullo que yo sentí”.