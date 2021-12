Fabién de la Concepción se hizo un retoquito estético: ¡Mira cómo quedó!

En cuestión de semanas Fabién de la Concepción pasó de ser una joven del común, con sueños y grandes aspiraciones, a convertirse en la segunda mujer más bella de Nuestra Belleza Latina.

Y aunque la preciosa cubana no conquistó la corona del reality show de Univisión, sí supo echarse al bolsillo a miles de televidentes, que se convirtieron en sus fieles seguidores, quienes le siguen de cerca los pasos, por lo que esta vez la joven les hizo una confesión.

Fabién reveló que decidió hacerse un retoquito estético en una parte del rostro y mostró los resultados de su intervención.

La primera finalista del reality show decidió cambiarse la forma de su dentadura y decidió recurrir a las llamadas carillas de porcelana o “veneers”, piezas postizas que recubren los dientes para generar una sonrisa más amplia y llamativa.

“Miren mi nueva sonrisa. ¿Qué les parece? Ya me puedo reír a carcajadas, sin miedo y sin temor, así que si están buscando excelencia, comodidad y naturalidad en su nueva sonrisa, no hay otro lugar que no sea este: CG Smile”, comentó la reina en su Instagram, a través de un video.

Sobre el procedimiento, Fabién agregó:

“La última visita incluyó, obviamente remover los temporales, limpiarlo todo, comenzar a probar, ver si me gustaban, qué tal el alto, qué tal la mordida, y después, el doctor vino y los cementó. Fue todo súper rápido. No sentí dolor alguno, no me tuvieron que poner anestesia, así que vengan aquí con nosotros”.

Fabién presumió de la bella sonrisa que hicieron en ella especialistas de la clínica CGC Smile, quienes a su vez se declararon felices con los resultados, que fueron logrados en tres citas.

“Nuestra reina de belleza ✨ @faby_laurencio94 finalmente consiguió la sonrisa de sus sueños con nuestras hermosas carillas de porcelana en solo tres visitas!!!”, mencionaron los odontólogos en Instagram. “Aquí está el capítulo final del hermoso viaje de ✨ 👸✨ @ faby_laurencio94, ella está más feliz de lo que las palabras pueden decir, y estamos más que felices de que sea parte de la familia CG Smile. 😁 ¡¡Llámanos ahora y obtén la sonrisa que te mereces antes de que termine la temporada navideña !! 🎄

En una reciente entrevista con Ahoramismo, que puedes leer aquí, la cubana aseguró estar decidida a hacer realidad su anhelo de brillar en medios de comunicación, y no descansar hasta lograrlo.

“Recuerdo que cada vez que terminaba un reto la producción me decía: ‘¿Cómo te sientes?’. Y yo les respondía: ‘Súper bien, yo me siento feliz’. De 10 me doy 100 porque eran cosas que nunca había hecho, no hay mejor crítico y autocrítico que uno mismo”, dijo la bella Fabién. “La verdad es que me sentí muy feliz, tengo que agradecerle muchísimo a la producción de Nuestra Belleza Latina, porque fue la escuela que me dijo: ‘Hey, esto es para ti. Sigue pa’ adelante que todavía tienes un mundo por descubrir'”.