Fabién de la Concepción como todo una diosa: [Mira estas fotos]

En un abrir y cerrar de ojos Fabién de la Concepción saltó a la fama, y no solo ha ido acostrumbrándose a su popularidad, tras haber quedado como primera finalista en el concurso Nuestra Belleza Latina, sino que además ha sacado a relucir esa reina y modelo que tenía ocultas.

Y esta vez la preciosa cubana dejó a sus fieles seguidores con la boca abierta, tras compartir un par de fotografías tomadas recientemente, en las que lució como toda una diosa.

Las fotografías fueron compartidas inicialmente por el fotógrafo Leo Sánchez, y más tarde por la cubana, quien aprovechó las instantáneas para desear “Merry Christmas!!!!”.

“1st runner up NBL 2021 @faby_laurencio94 @nuestrabellezalatina H&M @herworldmakeupartistry

Designer @sharonosp Photo by me @leosanchez_photo @leosanchez_studio”, fue el comentario que acompañó las precisas fotos.

En las fotografías se aprecia a Fabién recostada sobre un sofá clásico, ataviada en un llamativo vestido negro de transparencias, y tul, que logró combinar la frescura con la sensualidad.

Asimismo, Fabién posó sentada con una mirada que encantó a sus fans, quienes no pararon de comentar que el mini vestido que lució la hacía ver preciosa, sino que además hablaron de la actitud de modelo con la que la joven posó.

En una reciente entrevista con Ahoramismo, Fabién, con mucha humildad comentó que para ella este mundo de las cámaras, el modelaje y el entretenimiento son totalmente nuevos, pero aseguró que teniendo como norte triunfar en la televisión, aprovechó al máximo su paso por Nuestra Belleza Latina, y seguirá sacando a flote su mejor versión siendo su principal crítica.

“Para mí era como una presión, pero me gustaba porque me ayudaba a salir adelante y me ayudaba a ser mejor en los retos. Recuerdo que cada vez que terminaba un reto la producción me decía: ‘¿Cómo te sientes?’. Y yo les respondía: ‘Súper bien, yo me siento feliz’. De 10 me doy 100 porque eran cosas que nunca había hecho, no hay mejor crítico y autocrítico que uno mismo”, comentó la primera finalista de Nuestra Belleza Latina. “La verdad es que me sentí muy feliz, tengo que agradecerle muchísimo a la producción de Nuestra Belleza Latina porque fue la escuela que me dijo: ‘Hey, esto es para ti. Sigue pa’ adelante que todavía tienes un mundo por descubrir’”.

Dinos que te parecieron las fotos de Fabién como toda una modelo y dinos si le ves futuro como imagen de diseñadores famosos.