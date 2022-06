¿Dónde será la boda de Clarissa Molina y Vicente Saavedra?

Clarissa Molina y su prometido, Vicente Saavedra, se encuentran de celebración tras darse a conocer el destino en donde contraerán matrimonio en el año 2023. La pareja anunció su compromiso a inicios del mes de marzo del presente año.

Molina engalana la portada de la más reciente edición de la revista HOLA República Dominicana. En la entrevista, la estrella dominicana reveló que su boda se celebrará en Punta Cana a inicios del año 2023.

“Tengo que agradecerle a Vicente lo complaciente que fue al aceptar mi petición de realizar nuestra boda en República Dominicana”, confesó la reina de Nuestra Belleza Latina en la entrevista con la revista HOLA República Dominicana.

View this post on Instagram

En una entrevista con “El Gordo y la Flaca” en el mes de marzo, Clarissa Molina dio a conocer que su boda se celebraría en Puerto Rico o República Dominicana: “Mi primera opción obviamente es República Dominica, aparte que además es uno de los destinos más lindos para casarse. Obviamente el corazón de él está en Puerto Rico, pero nuestra boda será en Puerto Rico, República Dominicana o Miami que los dos estamos aquí ahora mismo”.

Molina y Saavedra iniciaron su relación amorosa en el mes de junio del año 2021. Sin embargo, la pareja esperó hasta el mes de septiembre para darlo a conocer públicamente en una transmisión en vivo del show “El Gordo y la Flaca” de Univision.

View this post on Instagram

En su conversación exclusiva con HOLA República Dominicana, Clarissa Molina enfatizó que su boda será una gran celebración que durará varias horas: “La boda comenzará de día y, conociendo a mi familia, a la de Vicente y a los invitados, posiblemente terminará de día también”.

Molina también reveló a la publicación dominicana que ya seleccionó su vestido de novia para caminar al altar y jurarse amor eterno con Vicente Saavedra: “El traje de novia es perfecto, mi mamá estuvo conmigo en ese momento tan especial. Desde el instante en que lo vi y me lo probé, dije: ‘¡Este es!'”.

“Llegar al altar con el amor de mi vida me da mucha ilusión. Estoy feliz y quiero disfrutar cada momento”, agregó la estrella de Univision al admitir lo feliz que se siente de poder contraer matrimonio con su gran amor.

View this post on Instagram

Clarissa Molina y Vicente Saavedra se comprometieron a mediados del mes de febrero en una romántica puesta del sol a orillas de una playa en las Islas Vírgenes, informó la revista HOLA USA en exclusiva en ese momento.

“Nos fuimos a las Islas Vírgenes. Llegamos hasta Virgen Gorda y pasamos un día increíble haciendo snorkeling. Entonces, empiezan a hablarme los capitanes del bote: ‘Jefe, el señor de la comida dice que no puede llegar a tiempo…’ Quería que todo saliera perfecto porque siempre vi el matrimonio como algo muy especial, nunca me he casado y siempre decía que cuando me case es porque tengo que estar totalmente enamorado. Con ella fue así y yo no lo quería aceptar, porque tenía miedo a volver a fracasar una vez más”, confesó Saavedra a la revista al hablar sobre el destino que seleccionó para su propuesta de matrimonio con Molina.