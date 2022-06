Heidi Montag de “The Hills” está embarazada: ¿Cuántos hijos tiene la estrella?

Heidi Montag está embarazada de su segundo hijo. La estrella de “The Hills” y su esposo Spencer Pratt, quienes ya son padres de un niño de 4 años llamado Gunner, anunciaron la noticia del bebé el 1 de junio de 2022.

Montag compartió fotos en su página de Instagram que mostraban su pancita de embarazada.

“¡Mi corazón está rebosante de alegría!, ¡Estoy emocionada de compartir que estoy embarazada!”, le dijo la estrella a sus fanáticos en el pie de foto. “¡He estado esperando y orando por este momento durante tanto tiempo! Una vez que vi la palabra ‘embarazada’ comencé a llorar histéricamente, abrumada por la alegría y la conmoción, y corrí escaleras arriba para mostrarle a Spencer. ¡No podía creer que estaba embarazada de nuevo! ¡Gunner me preguntó por qué estaba llorando y le dije que estaba muy feliz porque iba a ser un hermano mayor! Decir que todos estamos emocionados es quedarse corto. Estoy muy agradecida. Estamos muy emocionados por el viaje que tenemos por delante. ¡El bebé milagroso #2 está en camino!”.

Montag y Pratt habían estado tratando de tener un segundo hijo durante un tiempo, y parte de su historia se desarrolló en el spin-off “The Hills: New Beginnings” de MTV.

Esto es lo que necesitas saber:

Heidi Montag dijo que está muy emocionada por su segundo bebé

En una entrevista con Us Weekly, Montag dijo que “no podría estar más emocionada” por su tan esperado segundo hijo: “No sé por quién estoy más emocionada: Por mí, por Gunner o por Spencer”. “Sentí que faltaba algo. Sentí que faltaba una persona en nuestra familia por la que tenía este intenso amor. Y seguí orando al respecto”.

Montag reveló que trató de quedar embarazada durante 18 meses, pero ahora que está esperando, sabe que habrá “desafíos” para tener un segundo hijo.

“Va a ser un gran ajuste para todos nosotros”, ella dijo al medio, y agregó que tendrá que cuidar tanto a un niño pequeño como a un recién nacido. “Va a ser un gran acto de malabarismo”, agregó.

Montag le dijo a US Weekly que ha tenido noticias de varios de sus co-protagonistas de “Hills”, pero que su ex amiga Lauren Conrad aún no se ha comunicado para felicitarla por las noticias de su bebé.

Los fanáticos también visitaron las redes sociales para felicitar a la pareja.

“¡Feliz por ellos! Realmente querían otro bebé”, escribió un fanático en Instagram.

“Dios mío, ¡finalmente! Estoy tan feliz por ella, ella ha querido esto por tanto tiempo”, coincidió otro fan.

Heidi Montag fue muy abierta sobre sus problemas de fertilidad

Montag expresó que quería un segundo hijo. Mientras filmaba la primera temporada del reboot de ‘The Hills: New Beginnings’ en 2018, habló sobre los planes de Pratt y ella para agrandar a su familia.

“Me encantaría una niña o un niño”, le dijo Montag a E! News en ese momento. “Me encanta tener un hijo. Es tan divertido. Entonces, si tenemos otro niño, probablemente tengamos tres [hijos]”.

En julio de 2019, Montag le dijo a Page Six que quería planear un embarazo en torno al cronograma de producción de “The Hills”.

“Le pregunté a MTV cuándo sería el mejor momento [para quedar embarazada] y me dijeron: ‘¡Alrededor de enero!'”, dijo ella en ese momento. “Ahí es cuando lo quería de todos modos, por lo que funciona perfectamente, porque no estamos filmando”.

La pandemia también puso una llave en los planes de embarazo de la pareja. Y una vez que Heidi descubrió que no podía quedar embarazada tan fácilmente como esperaba, la estrella de MTV de 35 años se sometió a un procedimiento de polipectomía histeroscópica para extirpar los pólipos uterinos.

“Espero que esta cirugía funcione y que esta sea la única razón por la que no he podido quedar embarazada”, dijo a los fanáticos en una transmisión en vivo de YouTube el año pasado.

En enero de 2022, Montag publicó una foto de ella y de su hijo Gunner en Instagram, que incluía una leyenda que insinuaba que había hecho las paces con el hecho de que es posible que no tenga un segundo hijo.

“Muy agradecida por mi ángel”, escribió en la foto. “Nunca pensé que sería tan difícil tratar de tener otro”, agregó. “Estoy confiando en el plan de Dios y si solo tenemos uno, estoy muy agradecida por esto”.

Traducción al español de la nota original de Heavy.com.