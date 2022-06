Ana Patricia y su esposo protagonizan un emotivo momento: ¿Qué sucedió?

Ana Patricia Gámez y su esposo, Luis Carlos Martínez, se encuentran de celebración tras darse a conocer que este 31 de mayo celebraron ocho años de feliz matrimonio. En su momento, la pareja se juraron amor eterno en una flamante boda que se celebró en Guadalajara, México.

En la transmisión de “Enamorándonos” de este martes 31 de mayo, Gámez fue gratamente sorprendida por su esposo, quien apareció en el show para compartir con ella y con los televidentes de UniMás en medio de las celebraciones de su aniversario de boda.

“Se me va a salir el corazón”, fueron las primeras palabras de la conductora de televisión mexicana al percatarse que su esposo apareció con un ramo de rosas sobre el escenario de Enamorándonos.

Ana Patricia admitió en el show de UniMás que su esposo es muy tímido para mostrarse frente a las cámaras de un programa de televisión, por lo que ella le agradeció su romántico gesto de realizar una aparición especial en “Enamorándonos” para celebrar sus ocho años de matrimonio.

“Luis no es una persona de cámaras, él se pone súper nervioso”, dijo la exreina de Nuestra Belleza Latina mientras se mostraba feliz con la presencia de su esposo en la reciente transmisión de ‘Enamorándonos’.

Por su parte, Rafael Araneda le preguntó a Luis Carlos Martínez sobre cómo han sido los ochos años de matrimonio que ha vivido junto a Ana Patricia Gámez. A lo que él respondió: “Bien, felices. Como todo, hay bajas y altas, pero más altas que bajas. La mayor bendición entre los dos son nuestros hijos”.

Martínez reafirmó ante las cámaras de ‘Enamorándonos’ que su conexión con Gámez fue amor a primera vista: “Imagínate que la conocí y a los seis meses le di el anillo, yo sabía que era ella”.

Al referirse a lo que lo cautivó de su actual esposa, el empresario mexicano dijo: “Más que nada por la belleza física vi a una persona espectacular, una persona bella… Me di cuenta después de estar con ella que me cuida mucho como esposo y en su tiempo como novio, es una buena mujer”.

Ana Patricia también dio a conocer lo que la cautivó de su esposo: “Yo me sentía sola en este país con mi familia en México y él vino a llenar ese vacío. Fue encontrar en él a esa familia que yo tengo lejos, eso ha sido muy importante para mí y es a lo que doy gracias por estos ocho años y los que faltan. El amor a primera vista existe, yo pasé por un fracaso amoroso y pensaba que no me quería casar o tener hijos, y a los pocos meses lo conocí a él y quise todo lo que ahora tengo: Una familia, un hogar y un verdadero amor”.

Ana Patricia le agradeció a su esposo por su sorpresa de aniversario de bodas

A través de su perfil en Instagram, Ana Patricia Gámez le agradeció a su esposo por haber aparecido frente a las cámaras de “Enamorándonos” para sorprenderla en medio de las celebraciones de sus ocho años de matrimonio.

“Que hermosa sorpresa me llevé hoy en @EnamorandonosUsa ♥️ Nuestra historia se sigue escribiendo después de un amor a primera vista, gracias por demostrarme tu amor de muchas maneras y de esta haciendo por mi lo que más te da pena, salir en tv 📺🥰 T E A M O y por siempre será un Que Si Que Si!”, expresó Gámez en su publicación en Instagram.

Las reacciones de los fanáticos en las redes sociales no se hicieron esperar: “TAN BELLOS 😍 Dios los bendiga”, “Nuestra pareja favorita”, ” Amor real por siempre 🙏🙏🙏🙏 Dios los bendiga”, “Feliz y bendecido aniversario, que sean muchos años más de amor”, “Hermosa pareja. Feliz aniversario😃🥂 Dios los siga bendiciendo en su matrimonio”.