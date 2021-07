¿Cuál es la edad de Clarissa Molina?

Clarissa Molina nació el 23 de septiembre del año 1991 en la ciudad de Santiago de los Caballeros en República Dominicana. La intérprete fue coronada como Nuestra Belleza Latina en el año 2016, un logro que le ha permitido convertirse en una personalidad con reconocimiento a nivel mundial.

En la actualidad, Molina tiene 29 años de edad y es una de las reporteras principales del programa de entretenimiento “El Gordo y la Flaca” de Univision.

El rostro de la estrella también es conocido por haber sido la representante de República Dominicana en el Miss Universo en el año 2015. En ese momento, ella logró posicionarse como la sexta finalista de la edición número 64 del importante certamen de belleza.

Clarissa Molina ha incursionado en la industria de la actuación con su participación en proyectos cinematográficos como lo son “Qué León”, “Qué Leones” y “Flow Calle”.

En su rol como presentadora de televisión, Molina ha formado parte de importantes ceremonias de premiación como lo son “Premios Soberano”, “Premios Juventud” y “Premios Heat”.

Esto es lo que necesitas saber:

Clarissa Molina aseguró que Nuestra Belleza Latina le cambió la vida

En el mes de diciembre del año 2018, Clarissa Molina coronó a Migbelis Castellanos como su sucesora en Nuestra Belleza Latina. En ese momento, la estrella agradeció a la producción del reality show por permitirle formar parte de un proyecto que cambió su vida.

“Me he desarrollado profesionalmente. Me cambió la vida. He actuado, tengo un Emmy y estoy con El Gordo y la Flaca”, afirmó Molina durante la transmisión de la final de la última temporada de Nuestra Belleza Latina.

La intérprete de 29 años es la segunda mujer dominicana en haber sido coronada como Nuestra Belleza Latina y la primera con el reinado más duradero en la historia del importante programa televisivo.

No quería participar en Nuestra Belleza Latina

Clarissa Molina reveló en una entrevista con el show de entretenimiento “Despierta América” que su participación en Nuestra Belleza Latina 2016 fue un “accidente”, esto debido a que no quería volver a participar en la competencia tras haber quedado como una de las finalistas en la edición del año 2015.

“Vine a Nuestra Belleza Latina por accidente. Yo no iba a venir. Yo no quería venir porque pensaba que Francisca, una dominicana, ya había ganado. Ya no le van a dar la corona otra vez a una dominicana. Esa era mi mentalidad”, afirmó Molina en la entrevista que concedió al show de Univision en el mes de enero del año 2019.

Con la motivación de sus seres queridos, la carismática y talentosa dominicana accedió a participar en Nuestra Belleza Latina en el año 2016, una trascendental decisión que le permitió ser coronada como la sucesora de Francisca Lachapel.

Molina fue galardonada con un Premio Emmy

Clarissa Molina ha fortalecido su rol como presentadora de televisión gracias a su participación en importantes producciones de Univision.

En el mes de noviembre del año 2018, Molina fue galardonada con un Premio Emmy por su destacada conducción de la transmisión del “Desfile de las Rosas” que anualmente se celebra en la ciudad de Pasadena en California.

En ese momento, la reina de belleza compartió una emotiva publicación a través de su cuenta oficial en Instagram para agradecer su triunfo: “Hoy celebro con todos ustedes mi Primer Emmy, una representación de que cuando te digan ‘no puedes’ que eso te sirva de gasolina para seguir con mas impulso. No importa las veces que te caigas sino las veces que te levantes para seguir construyendo tus sueños. Cuando sientas que nadie cree en ti, recuerda que Dios apuesta a ti y Él está trabajando detrás de cámaras”.

Clarissa Molina es la única ganadora de Nuestra Belleza Latina que ha recibido un Premio Emmy por su destacable trayectoria artística.