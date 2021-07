Emeraude Toubia, la esposa de Prince Royce, participó en Nuestra Belleza Latina

La actriz y modelo canadiense Emeraude Toubia es recordada por el público de habla hispana por haber sido la primera finalista de la segunda temporada de Nuestra Belleza Latina en el año 2008. En esa oportunidad, la puertorriqueña Melissa Marty logró ser coronada como la sucesora de Alejandra Espinoza.

Nacida en Montreal, criada en Texas y de ascendencia mexicano-libanesa, Toubia es una destacada intérprete que ha participado en importantes producciones televisivas en el mercado anglosajón como lo son “Shadowhunters”, “Tattooed Love” y “Love in the Sun”.

La estrella de 32 años también es conocida por todos los hispanos por ser la actual esposa del afamado cantante Prince Royce, con quien contrajo matrimonio en el mes de diciembre del año 2019.

Esto es lo que necesitas saber:

Toubia inició su carrera artística en Nuestra Belleza Latina

Emeraude Toubia fue una de las más fuertes competidoras de Nuestra Belleza Latina en el año 2008. La entrega, belleza y profesionalismo de Toubia fueron claves para que pudiese posicionarse como la primera finalista de la segunda temporada del reality show de Univision.

Después de su participación en Nuestra Belleza Latina, la modelo canadiense formó parte del elenco de telenovelas y series de habla hispana como lo fueron “Aurora”, “11-11: En mi cuadra nada cuadra”, “Cosita linda” y Voltea pa’ que te enamores”.

Emeraude Toubia es conocida en la industria de la actuación en Hollywood por su papel principal de Isabelle Lightwood en la serie televisiva “Shadowhunters”.

En la actualidad, Toubia reside en la ciudad de Los Ángeles en California y próximamente estará participando en producciones como “With Love”, “Like It Used to Be” y “Ballad of a Hustler”.

Prince Royce y Emeraude Toubia celebraron su boda en México

De acuerdo con información reseñada por la revista People en Español, Prince Royce y Emeraude Toubia contrajeron matrimonio en el año 2018 en la ciudad de San Miguel de Allende en México.

Las festividades por la boda de la pareja duraron cinco días y contaron con un total de 108 invitados que viajaron de países como Estados Unidos, República Dominicana y Canadá para acompañarlos en su gran día.

Las fotografías exclusivas de la boda de Royce y Toubia fueron dadas a conocer en exclusiva por la revista People en Español en el mes de abril de 2019. En ese momento, la actriz canadiense explicó la razón por la que celebraron el matrimonio con completo hermetismo: “La meta nunca fue ocultar la boda, fue disfrutarla y no tener esa presión de tener que estar dando entrevistas o actuando de cierta manera que no somos auténticamente. Solo quisimos disfrutar ese momento”.

Royce y Toubia estuvieron comprometidos por dos años

La relación amorosa de Royce y Toubia inició hace nueve años atrás después de conocerse en una cita a ciegas en la ciudad de Miami en Florida.

En el mes de junio del año 2017, Prince Royce sorprendió a Emeraude Toubia con un anillo de compromiso valorado en 100 mil dólares.

La pareja estuvo comprometida a lo largo de dos años antes de jurarse amor eterno en una celebración que contó con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos.

Emeraude Toubia es fundadora de una marca de ropa

Emeraude Toubia próximamente estará incursionando en el mundo de los negocios con el lanzamiento de su marca de ropa “Love, Em”.

El emprendimiento de Toubia se encuentra en fase de producción y se espera que cuente con diseños exclusivos para cualquier tipo de figura femenina.

A través de la plataforma de Instagram, la modelo canadiense mostró el proceso de selección de cada uno de los materiales que formarán parte de su primera colección.