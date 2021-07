¿Cuál es la edad de Francisca Lachapel?

Francisca Lachapel es uno de rostros más jóvenes en la industria televisiva de habla hispana. En la actualidad, la estrella dominicana tiene 32 años y forma parte del show matutino “Despierta América” de Univision.

Lachapel nació el 5 de mayo de 1989 en la humilde localidad de Azua de Compostela en República Dominicana. La intérprete emigró a los Estados Unidos en el año 2010 con el propósito de conseguir una mejor calidad de vida.

Desde su coronación como Nuestra Belleza Latina en el año 2015, Lachapel ha adoptado un estilo de vida saludable que le permite seguir manteniendo una apariencia joven frente a las pantallas de Univision.

“Yo creo que todo empieza por dentro. Soy una mujer luchadora que trato de ser mejor cada día. Con respecto a mi figura, de lunes a viernes me cuido mucho comiendo. Nada más los fines de semana me doy un cariñito porque creo que me lo merezco”, confesó la reina de belleza en una entrevista que concedió a AhoraMismo en el año 2019.

Esto es lo que necesitas saber:

Lachapel está a favor de las cirugías estéticas

En entrevista con Jomari Goyso para Univision en el año 2020, Francisca Lachapel reveló públicamente que está a favor de las cirugías estéticas.

“Yo me he hecho cirugías”, admitió Lachapel en su conversación con Goyso para dar a conocer su posición en cuanto a los procedimientos estéticos.

La reina de belleza dominicana es una de las pocas estrellas de Univision que han revelado que se han sometido a cirugías estéticas para mejorar su apariencia física.

Nuestra Belleza Latina 2015 cuida de su figura con entrenamiento físico

A inicios del año 2020, Francisca Lachapel se pronunció a través de sus redes sociales para dar a conocer que contrario a lo que todos se imaginan, ella no es amante de los ejercicios. Sin embargo, la intérprete es consciente de la importancia de la salud física, por lo que incluye rutinas de entrenamiento en su día a día.

“Hacer ejercicios previene problemas de salud, aumenta la fuerza, mejora el sueño, aumenta la energía y puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad. Un sabio amigo hace mucho tiempo me dijo: ‘Francisca aprende a hacer las cosas que debes porque son buenas para ti aunque no quieras'”, destacó Lachapel en ese momento para instar a sus millones de seguidores a hacer ejercicio físico.

La estrella de Univision reveló uno de sus secretos de belleza

Francisca Lachapel dejó al descubierto uno de sus secretos de belleza en una entrevista que ofreció a AhoraMismo en el año 2019.

“Como me maquillo todo el tiempo y todos los días, siempre limpio mi cara. Inmediatamente que termino de trabajar, me limpio mi cara y cuando llego a mi casa me la vuelvo a limpiar. Y trato de que esté siempre lo más despejada posible para que los poros puedan respirar”, admitió la conductora de televisión al referirse a la limpieza facial como una de sus rutinas de belleza preferidas para continuar conservando un aspecto lozano en su rostro con el paso de los años.