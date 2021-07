¿Cuánto mide Francisca Lachapel?

El talento y carisma de Francisca Lachapel ha logrado cautivar a la audiencia de habla hispana durante los últimos años con su participación en el show matutino Despierta América de Univision.

Lachapel incursionó en los medios de comunicación en los Estados Unidos después de ser coronada como la ganadora de la novena temporada del reality show Nuestra Belleza Latina en el año 2015.

La estrella dominicana ha desarrollado su carrera artística como presentadora de televisión con un compromiso y profesionalismo que es digno de admirar.

Francisca Lachapel nació el 5 de mayo del año 1989 en Azua de Compostela en República Dominicana. La intérprete de 32 años mide 5 pies 4 pulgadas (1.62 cm).

Esto es lo que necesitas saber:

La reina de belleza vivió momentos muy difíciles a su llegada a los Estados Unidos

Antes de triunfar en la industria del entretenimiento, Francisca Lachapel vivió momentos muy difíciles mientras se ganaba la vida como vendedora de ollas en la ciudad de Nueva York, tal y como lo contó en una entrevista con la revista HOLA! USA: “Pasaba los días muriéndome de hambre, tocando puertas mientras vendía mis ollitas y nadie abría. Hasta que una persona abría la puerta y no sólo me compraba, sino que también me daba algo de comer”.

“Yo sí creo que Dios utiliza personas, que las usa como instrumentos para poderte salvar de alguna situación difícil, darte un consejo o lo que sea”, confesó la reina de belleza al mencionar que no ha estado exenta de contar con el apoyo de grandes personas desde que emigró a los Estados Unidos en el año 2010.

Lachapel soñaba con ser actriz y presentadora de televisión desde muy pequeña

En el año 2018, Francisca Lachapel dio a conocer a través desde su cuenta oficial en Instagram que desde muy pequeña soñaba con triunfar en los medios de comunicación. Sin embargo, sus sueños en muchas ocasiones fueron truncados por terceros que aseguraban que no lo lograría.

“Hola mi nombre es Francisca, tengo 13 años de edad y soy dominicana. Cuando yo sea grande quiero ser una actriz muy famosa y presentadora de televisión”, escribió Lachapel en forma de retrospectiva en ese momento en su perfil en la red social.

La dominicana también puntualizó: “Muchos me dicen que eso es imposible porque las niñas como yo no tienen esas oportunidades porque soy pobre, no soy bonita y estoy gordita”.

Pese a las limitaciones que vivió en su infancia, Francisca Lachapel nunca perdió la esperanza de convertirse en una gran estrella de televisión, tal y como es reconocida en la actualidad.

Es un talento exclusivo de Univision

Francisca Lachapel forma parte del selecto grupo de personalidades de habla hispana que son talentos exclusivos de Univision. La estrella dominicana se alzó con su primer contrato con la cadena televisiva tras haber sido coronada como Nuestra Belleza Latina en el año 2015.

Si bien es cierto que Lachapel es uno de las conductoras principales del show matutino Despierta América, la intérprete también ha formado parte de producciones televisivas de Univision como lo son “Sal y Pimienta”, “El Gordo y la Flaca”, “Premios Juventud” y “Dale Replay”.