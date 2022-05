Alejandra Espinoza confiesa por qué no ha tenido más hijos

Alejandra Espinoza ha repetido hasta el cansancio que su mayor realización en la vida es su rol como mamá, y aunque es amante de las familias grandes, la ex Nuestra Belleza Latina solamente ha podido disfrutar de la maternidad con el pequeño Matteo, su hijo con el coreógrafo Aníbal Marrero.

Pero ¿cuál es la razón por la que la animadora de televisión no le ha dado un hermanito a su hijo de 6 años?, es la pregunta que muchos seguidores de la exreina de belleza se hacen en redes, y de manera muy honesta y frontal, la mexicana abordó esa inquietud.

Alejandra, quien este domingo formará parte del especial del Día de la Madre, “Mamá Es…”, junto a otras famosas como Erika Buenfil, Michelle Vieth y Maribel Guardia, aseguró que si no ha tenido otro hijo, no es porque no lo quiera sino porque no ha podido embarazarse.

De acuerdo a Mezcalent, la ganadora de la primera edición de Nuestra Belleza Latina, reveló que no haber podido volver a ser madre es algo que le genera un poco de trauma, y en particular se refirió a un mensaje reciente que le dedicó a su hijo, que generó múltiples interrogantes.

“Últimamente, he estado haciendo muchas entrevistas y como que a la gente no le cae el veinte que si yo no tengo otro hijo, no es porque no quiera, es porque no he podido; entonces, a mí ya llegó un momento en que yo ya lo acepté, o sea, ya no lloro cuando lo cuento, y ya no me siento mal cuando lo expreso”, dijo la protagonista de la telenovela “Corazón Guerrero”, confesando que antes le generaba mucho dolor esa situación.

“Entonces, ese día que escribí que (Matteo) es más que suficiente, es porque la gente tiene que entender que un hijo es más que suficiente, no tienes que tener dos, tres, cuatro…”, agregó Alejandra Espinoza.

La ex Nuestra Belleza Latina mencionó además que ha sido su deseo demostrarle a su pequeño que si no llega un hermanito, él es una bendición suficiente que la llena de mucha alegría y amor.

“Yo siempre quiero que Matteo lo tenga muy claro, en que sí, a lo mejor nosotros queríamos agrandar la familia, pero si no se pudo, él para nosotros es lo más grande que existe, no necesito nada más para ser feliz”, dijo la exreina de Univisión.

“Yo crecí llena de hermanos, yo sé lo importante que es y sí, yo quería eso para Matteo, pero si no se puede no se puede ya son cosas que están fuera del control de mi esposo, fuera de mi control. Siempre yo esa área se la dejé en manos a Dios y ya, yo creo que llega un punto que todos tenemos que superar nuestros traumas”, agregó la conductora y actriz.