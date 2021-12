Alejandra Espinoza confiesa quién es su persona favorita en el mundo: [Video]

Alejandra Espinoza es una de las famosas que más presume de las bendiciones que le ha dado la vida a lo largo de los años, pues además de ser una mujer exitosa profesionalmente, donde se destaca como conductora de televisión y actriz, la mexicana también cuenta con muchísimas personas que la adoran y ha logrado construr un bello hogar.

Y esta vez la ex Nuestra Belleza Latina acudió a sus redes sociales para compartir un video y un par de fotografías, con las que reveló quién es su persona favorita en el mundo.

La exreina de belleza mexicana aseguró ser una mujer tan afortunada, que no solamente tiene una sino dos personas favoritas, y se trata de dos hombres que la tienen loca de amor.

“Haciendo lo que amo con Mis personas favoritas en todo el mundo 😍 #hiking #hikinglife #myfamily #myPeople #myteam”, fue el comentario con el que Alejandra compartió su bonito mensaje, donde se aprecian a su esposo, el coreógrafo Aníbal Marrero, y su hijo Mateo, de 6 años.

En las imágenes publicadas por la estrella de Univisión, se observa no solamente lo bien que se lleva con su amrido y su retoño, sino además que el amor les brota a todos por los poros, habiendo logrado consolidar una preciosa famlia.

El mensaje de Alejandra encantó tanto a sus fieles seguidores, que en solo unas horas superó los 33 mil “likes” y desencadenó todo tipo de bellos comentarios.

“Bellos DIOS los Bendiga y Proteja Siempre Amén Stay Safe 🙏🙏🙏🤗🤗🤗🙏🙏🙏”, “❤️❤️❤️son bellos juntos bendiciones ♥️♥️🙏🙏🙏🙏🙏🙏”, “Bella Familia ❤️❤️❤️ Dios los Bendiga 🙏🙏🙏😘😘😘” y “Mis guapos chicos ❤️❤️❤️❤️🙏🙏🙏😘😘”, fueron algunas de las reacciones de los fans de la mexicana.

“Qué hermosos 💗💗 Mateo está grandísimo 🥰🥰🥰🙏🙏🙏”, y “Que Dios bendiga esa familia siempre ❤️❤️❤️ Ale te quiero”, comentaron otros dos fans.

Y es que para nadie es un secreto que desde que la Nuestra Belleza Latina 2007 conoció el amor en Aníbal Marrero, la mexicana no ha parado de presumir el inmenso amor que ambos se tienen, como ocurrió en septiembre pasado, cuando cumplieron 10 años de casados, que coincidió con el cumpleaños del bailarín.

“Solo puedo darle gracias a Dios por tu vida y por ponerte en mi camino. Feliz cumpleaños MY ONLY ONE! Gracias por permitirme celebrar a tu lado los últimos 14 años”, dijo Ale en aquel momento. “Vamos por mínimo 100 más 😘 te amo my luv! @anibalmarrero”.