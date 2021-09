Alejandra Espinoza habla de su vida tras Nuestra Belleza Latina: Esto confesó

Nuestra Belleza Latina vuelve a estar de boca en boca, pues luego de tres años de ausencia de la pantalla chica, el exitoso reality show de Univisión se prepara para hacer su regreso por todo lo alto.

Y para aumentar la expectativa entre los televidentes, a través de su cuenta de Instagram, el programa de televisión ha estado compartiendo todo tipo de videos, pero fue una confesión de Alejandra Espinoza, considerada por muchos como la reina de reinas, la que encantó a sus fieles seguidores.

En el clip, que puedes ver en esta historia, se observa a la ganadora de la primera versión de Nuestra Belleza Latina, hablando abiertamente y con mucha sinceridad sobre la manera en qué haberse convertido en la reina del reality show le cambió la vida.

Univisión le preguntó a Alejandra: ¿Qué se siente regresar a #NuestraBellezaLatina? y la mexicana no tuvo ningún reparo en afirmar una y otra vez que ese triunfo la ha llevado a una vida llena de éxitos.

“¿Qué se siente regresar a Nuestra Belleza Latina después de 14 años de éxitos y triunfo?”, se escucha en el video preguntándose la propia exreina, quien se soltó en honestidad, tras una tremenda carcajada. “Suena muy ridículo y muy egocentrista decirlo así, pero lo tengo que decir, porque sí, han sido 14 años de éxitos y triunfos, y les voy a decir por qué”.





La conductora de televisión hizo hincapié en que decidió mencionar la palabra éxitos, no porque pretenda sonar creída, sino porque cada cosa que logra en su carrera, por más pequeñá que sea, es para ella una victoria, pues jamás pensó que llegaría hasta donde ha llegado.

“Hace 15 años, todo lo que yo he vivido, jamás me lo hubiese imaginado. Cada cosa que yo hago en mi vida es un éxito, es un logro”, dijo la esposa del coreógrafo Aníbal Marrero. “Es como cuando, imagínense, lo voy a contar así para que me entiendan perfectamente. Es como cuando tú tienes un hijo, y hace la cosa más sencilla del mundo, como decir ‘mamá’. Todos lo tomamos por sentado, porque todos hablamos normalmente, pero para una mamá, que el niño diga ‘mamá’, es un gran logro, que camine, es un gran logro. Para los que no son papás no lo ven como un gran logro, porque no es su hijo”.

La exreina de Nuestra Belleza Latina, quien será la conductora oficial del show, que llega a la televisión el próximo 26 de septiembre, insistió en que su vida es otra desde que ganó el concurso.

“Para mí, 14 años de trabajar, 14 años de esfuerzo son esto y estoy realmente muy orgullosa de lo que he hecho en m vida. Muy agradecida con toda la gente que ha formado parte de estos 14 años”, dijo Alejandra. “Todos los equipos con los que he tenido la oportunidad de trabajar (ha sido grandioso). Y nada, me siento una persona exitosa, solamente por el hecho de estar haciendo lo que quiero, de estar cumpliendo mi sueño, poco a poco”.