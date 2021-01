¿Natti Natasha y Raphy Pina confirman su relación amorosa? [VIDEO]

Natti Natasha y Raphy Pina han estado inmersos en rumores de una posible relación amorosa desde hace varios meses, pero la pareja se había mantenido al margen de pronunciarse al respecto hasta la actualidad que los señalamientos fueron esclarecidos por una persona muy cercana a ellos.

La cantante dominicana y el empresario puertorriqueño sorprendieron a sus miles de fanáticos al realizar una aparición especial en el vídeo de “Inédito”, el nuevo tema musical del cantautor español Fran Rozzano. Si bien es cierto que la cara de Pina no se puede apreciar, sus tatuajes lo delatan en las imágenes que comparte con Natti Natasha.

Rozzano confirmó la relación amorosa de Raphy Pina y Natti Natasha en una entrevista exclusiva con la revista People en Español: “Cuando conocí lo bonita que es la relación de ellos dos, sobre todo de apoyo a nivel profesional y ese sentimiento que había entre ellos fue inspirador”.

El músico español continuó expresando a la publicación estadounidense que la decisión de Pina de mantener su relación amorosa con la cantante en secreto fue con la intención de cuidarla y protegerla a ella.

En cuanto a su tema musical “Inédito”, Fran Rozzano destacó que el proyecto está inspirado en su totalidad en la relación amorosa que sostienen Raphy Pina y Natti Natasha, por lo que la pareja le expresó su agradecimiento y le reiteraron que se sentían muy identificados con la letra de la canción.

El talento de Rozzano fue descubierto por Raphy Pina en el mes de octubre de 2020, esto después de que el español se unió al reto “Tienes un minuto”, presentado por el empresario puertorriqueño en las plataformas digitales. En la actualidad, el español es una de las estrellas que forma parte del sello discográfico Pina Records.

Los usuarios reaccionan al vídeo de Rozzano con Natti Natasha y Raphy Pina

Los fanáticos de Natti Natasha no tardaron en reaccionar en la plataforma de Instagram ante las imágenes en las que aparece en compañía de Raphy Pina en el vídeo musical “Inédito” de Fran Rozzano: “Que viva el amor”, “Hermoso y con los protagonistas verdaderos de la historia”, “Por fin, todo a su tiempo”, “Tu historia con Pina”, “Felicidades, pero ya lo sabíamos. Que viva el amor”, “La canción es la historia de amor entre tú y Pina”, “Hermosos. Que viva el amor”, “La pareja del año”.

La carrera artística de Natti Natasha actualmente es representada por Raphy Pina bajo el sello discográfico Pina Records.

¿Quién es Raphy Pina?

Rafael Antonio Pina Nieves, conocido artísticamente como Raphy Pina, es un destacado empresario y productor musical puertorriqueño que ha formato parte del desarrollo artístico de un sinfín de grandes personalidades del género urbano en la música de habla hispana.

En la actualidad, Pina es fundador de Pina Records, un sello discográfico que ha estado detrás del éxito de estrellas como Natti Natasha, Don Chezina, Wise, Tony Dize, Plan B, Rakim & Ken-Y, Arcángel, Nicky Jam, Lito & Polaco, Zion & Lennox, Dj Eliel y Myztiko.

En el pasado, Raphy Pina estuvo relacionado sentimentalmente con la modelo Taina y con la presentadora de televisión Carolina Aristizábal, con quien estuvo casado hasta el mes de junio de 2019.

