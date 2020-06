Natti Natasha: “Me salí de mi zona de confort” (+ENTREVISTA)

En entrevista exclusiva con nuestro colaborador Juan Espinoza, Natti Natasha habló sobre su experiencia con la pandemia del Coronavirus, una crisis de salud pública que puso en pausa las agendas profesionales de todos los cantantes. Sin embargo, en medio de su confinamiento, la estrella puertorriqueña pudo trabajar en proyectos musicales como “Qué mal te fue” que se ha convertido en un completo éxito en las plataformas digitales.

“Al principio no te lo voy a negar, como todo el mundo, difícil porque obviamente es una situación que no se está pasando bien, hay personas que están pasando por momentos muy difíciles. Todos quisiéramos estar allí afuera trabajando y seguir con la rutina que siempre teníamos, fue un momento de pausa para ver ahora qué hacemos, un momento en donde me di cuenta en donde compenetramos muchísimo más con la familia”, afirmó la cantante en el primer fragmento de la entrevista.

La estrella dominicana continuó mencionando lo importante que ha sido la pandemia para estar mucho más unido con familiares y seres queridos: “Ahora tenemos mucha más comunicación, preocupados cada uno por sus seres queridos. Fue un momento de conexión y también al estar en casa, seguir creando esas cosas que uno quizás tenía pausadas y el darle un poquito más de atención, conectarse más con uno mismo, con las personas que están alrededor y con el equipo de trabajo.”

La cuarentena obligó a Natti Natasha a salir de su zona de confort

Durante la conversación, la talentosa estrella dominicana confesó que la cuarentena que rigurosamente cumple por el COVID-19, la obligó en cierto modo a salir de su zona de confort:

“Salir de nuestra zona de confort porque por ejemplo ahora que no se pueden hacer shows por las aglomeraciones pues me tocó para este video y para esta canción que no lo tenia planeado de esa manera, literal empezar a grabarme yo y ver las reacciones de la gente que ahí me di cuenta que la gente en estos momentos sí estamos pasando por lo mismo porque entendieron mi mensaje”, afirmó.

La intérprete de “Qué mal te fue” nos habla de la satisfacción que sintió al salirse de su zona de confort y conectar de una manera mucho más personal y directa con sus fanáticos:

“Dentro de todo lo que era el concepto, no sólo de hacerlo de un video o un reggaeton que lo hice desde la casa. La gente dijo: ‘Yo la entiendo porque yo estoy pasando por eso en estos momentos’. Estamos en cuarentena y todo el mundo se está comunicando desde sus celulares, desde las redes sociales, así que me tocó en este momento ser directora, grabarme, ver todo el contenido y compartir de una manera muy informal y muy personal, Natti Natasha desde su casa y se sintió bien. Me salí de mi zona de confort, pero sí pude conectarme aún más con todos los fanáticos y creo que esa es una acción que no me esperaba y sí se dio.”

Asimismo, Natti Natasha nos comentó que en medio de esta cuarentena está trabajando en mucha música nueva y más colaboraciones con grandes representantes de la música: “Ha sido un momento que también nos ha dado para crear, sí hay canciones nuevas que en su momento debido voy a ir compartiendo. Ahora mismo ‘Qué mal te fue’ sentí que era ese sencillo para que la gente que está en las casas también se divirtiera.”

