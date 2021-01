Chiquis Rivera lanza nueva colección de maquillaje: ¿Dónde comprar “Amor a Mí”?

Chiquis Rivera anunció el lanzamiento de su nueva colección de maquillaje “Amor a Mí” de su compañía de belleza “Be Flawless Skin”. Los productos estarán disponibles a partir de la medianoche del viernes 29 de enero en el sitio web oficial.

La nueva colección de maquillaje de Chiquis está conformada por un labial en un vibrante color rojo, pestañas postizas y una paleta de sombras para ojos en colores neutrales.

Toda persona que desee adquirir los productos de belleza de la compañía de la afamada cantante estadounidense debe ingresar al sitio web oficial, en donde además tienen disponibles piezas de las colecciones que lanzó anteriormente.

En las imágenes promocionales que publicó en Instagram, Rivera se mostró más sensual que nunca al posar utilizando el labial rojizo que forma parte de su nueva colección de maquillaje “Amor a Mí”.

“La belleza comienza en el momento en que decides amarte a ti mismo”, destacó Chiquis para dar a conocer que los nuevos productos de su compañía de belleza celebran y honran el amor propio entre las mujeres.

La compañía ‘Be Flawless Skin’ fue fundada por Chiquis Rivera y Judi Castro en marzo de 2016 como una “línea notable en la industria de la belleza” con la finalidad de ofrecer productos que generen satisfacción entre sus clientes.

Mediante el sitio web de “Be Flawless Skin”, Rivera ofrece una variedad de productos que van desde su propia fragancia, brochas de maquillaje, sombras para ojos e iluminadores para la piel.

La carrera artística de Chiquis se ha complementado con su faceta empresarial con su propia marca de maquillaje y con el lanzamiento de su libro “Chiquis Keto”, en donde le ofrece un sinfín de consejos a sus miles de fanáticos para que mejoren su alimentación con recetas inspiradas en la cultura latina.

Chiquis Rivera celebra en grande su triunfo en la industria de la música

Chiquis Rivera es una de las mujeres más importantes en el género de la música regional mexicana y una muestra de ello se puede ver reflejado en su reciente nominación a Premio Lo Nuestro 2021 en la categoría “Artista del Año Regional Mexicano”.

Rivera es la única personalidad femenina que logró alzarse con una nominación en la destacada categoría de la influyente ceremonia de premiación de Univision que celebra a lo mejor en la industria de la música de habla hispana.

La hija de la inolvidable cantante Jenni Rivera también cuenta con una nominación en la categoría “Canción Cumbia Del Año – Regional Mexicano” por “Te Extraño, Te Olvido, Te Amo”, proyecto musical que interpretó en colaboración con Los Socios Del Ritmo.

Rivera disfrutó de unas mediáticas vacaciones en México

Chiquis Rivera inició el año 2021 disfrutando de unas merecidas y mediáticas vacaciones en Tulum, México. A lo largo de su estancia en tierras aztecas, la cantante estadounidense fue muy criticada por su aspecto físico.

Mediante su cuenta en Instagram, Chiquis le hizo frente a sus detractores por su apariencia física: “Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones… Yo me amo, me acepto y me caigo muy bien. Gracias a Dios”.

La intérprete de “Paloma Blanca” estuvo acompañado por un grupo de amigas durante su viaje y en todo momento se mostró en redes sociales con llamativos bikinis ceñidos a su curvilínea figura.

