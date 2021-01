Chiquis Rivera en lencería de encaje y “no teme tomar riesgos” [FOTO]

Chiquis Rivera desató pasiones al publicar una sensual fotografía en la plataforma de Instagram en donde se muestra luciendo un atuendo dorado que combinó con lencería de encaje ceñida a su curvilínea figura.

La fotografía de Rivera llega en medios de los rumores de una posible reconciliación de la cantante con Lorenzo Méndez, de quien ha estado distanciada desde el mes de septiembre de 2020. Sin embargo, la pareja se ha mantenido al margen de pronunciarse sobre si están juntos nuevamente.

Mediante la plataforma de Instagram, Chiquis brindó un poderoso mensaje en donde instó a sus miles de seguidores a no tener miedo de correr riesgos: “No tengas miedo de tomar riesgos y hacer las cosas fuera de lo ‘común’. No dejes que te metan en una cajita de ‘aquí quédate’ … ‘Tú no puedes, no debes’ … ¡Sal! Sé valiente y haz lo que te haga sentir bien y encienda tu alma”.

Los usuarios en Instagram no tardaron en reaccionar a la sensual fotografía de Rivera que contó con un poderoso mensaje: “Una reina”, “Divina Chiquis”, “Amo el nuevo look”, “Espectacular la reina”, “Luces sorprendente bebé”, “La más hermosa del Universo”, “Chula mi reina”.

La intérprete de 35 años de edad se ha mostrado últimamente luciendo su larga cabellera en un tono muy oscuro, un llamativo look que sus fanáticos han aprobado e inclusive, la han llegado a comparar con Thalía.

Chiquis Rivera presumió de sus vacaciones en México

En la actualidad, Chiquis Rivera se ha dejado ver a través de su cuenta oficial en Instagram mientras disfruta de unos días de descanso en las paradisíacas playas de Tulum en México. En sus instantáneas, la cantante aparece meditando a orilla de playa y presumiendo de su figura en un llamativo bikini.

Rivera bromeó en su perfil en Twitter al asegurar que nació en Tulum, un paradisíaco lugar que la ha enamorado durante sus recientes vacaciones: “Estoy convencida que nací en Tulum, pero mi mamá me llevó a Long Beach a los 2 meses”.

Al referirse a una de las cosas que más disfruta durante su estancia en Tulum, Chiquis aseguró: “La mejor parte de estar en Tulum… No hay televisión en mi habitación”.

Por otra parte, la afamada cantante confesó en Twitter que no tiene necesidad de esconderse o hacerse pasar por alguien más en la actualidad: “No tengo necesidad de esconderme, pretender, ni hacerme pasar por alguien que no soy. Soy Janney y se acabó! Guste a quien le guste… Hoy más que nunca vivo por mí, mi música … y por la gente que me acepta tal y como soy”.

Rivera presentó al nuevo integrante de su familia

Mediante su cuenta oficial en Instagram, Chiquis Rivera enterneció a todos sus seguidores al mostrar con mucho orgullo al nuevo integrante de su familia: Se trata de un cachorro llamado Pancho de raza pastor inglés.

En su publicación en Instagram, Rivera bromeó al asegurar que Pancho es el “dueño” de sus quincenas.

La nueva mascota de la cantante tiene una cuenta oficial en la plataforma de Instagram y casi alcanza los 10 mil seguidores. Asimismo, en las publicaciones del perfil se puede ver al cachorro mientras juega con el maquillaje de la estrella.

