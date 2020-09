Muere padre de protagonista de “Enemigo Íntimo: ¿Cómo murió?

Raúl Méndez, protagonista de la afamada serie “Enemigo Íntimo” de Telemundo, brindó una reveladora entrevista al programa televisivo mexicano “De Primera Mano” en donde reveló que su padre falleció este verano por complicaciones derivadas del COVID-19.

Méndez, quien en todo momento ha sido muy reservado con su vida personal, manifestó cómo se siente tras la irreparable pérdida física de su padre: “Lamentarme, sufrir, entristecerme como una pérdida como tal, pues no porque yo gracias a Dios he tenido una relación muy estrecha con mi padre y hasta la fecha la seguiré teniendo… Sin un cuerpo para abrazar, pero sí obviamente con una persona que estará conmigo para siempre”.

El actor mexicano también aprovechó la conversación exclusiva con “De Primera Mano” para reiterar que los últimos días de vida de su padre fueron sumamente tranquilos en su residencia con todo lo que necesitaba para los problemas de salud que acarreaba como consecuencia del COVID-19:

“Él estuvo las últimas dos semanas en su casa, muy tranquilo y muy en paz, no sufrió para nada… No le hizo falta nada, tenía todo lo que necesitaba para sobrevivir, pero creo que él mismo dijo: ‘Yo prefiero irme ahorita y no tener que estar sufriendo por tubos o cosas que le estaban haciendo ahí respirar’ (…) Tuvo una vida increíble, yo me quedo con esos recuerdos de mi padre… Sano y feliz como todos los amigos y amigas que lo conocieron lo recuerdan”, afirmó.