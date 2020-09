Anahí rompe el silencio sobre sus problemas de anorexia

Anahí, quien es considerada una de las estrellas mexicanas más importantes en la industria del entretenimiento de habla hispana, recientemente rompió el silencio sobre sus problemas de anorexia en el pasado en una reveladora conversación con el conferencista motivacional Daniel Habif para su canal oficial en la plataforma de Youtube.

Pese a estar alejada de las telenovelas desde hace unos años, la actriz no desaprovechó la entrevista para conversar sobre un momento muy crucial que la marcó en su adolescencia, se trata de los implacables comentarios que realizó un afamado productor televisivo sobre su peso, unas palabras que desencadenaron poco tiempo después graves problemas con su anorexia.

“Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto si no lo he contado, una vez en Televisa un productor, que claro que no te voy a decir quién es, iba a ser el productor de A mil por hora, que después fue Pedro Damián. El productor que iba a hacer antes esa novela llega conmigo como a los 13 años y me dice: ‘Oye Anahí tú quieres ser la protagonista de esta novela pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita’. Obviamente eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil… Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron (la anorexia que sufrí) fue ese comentario”, afirmó la estrella en la entrevista (vía People en Español).

ANAHÍ "Desde sus inicios a RBD" – Daniel Habif

Anahí, quien en la actualidad se dedica por completo a su familia, fue muy sincera al asegurar que logró superar sus problemas de anorexia gracias a Dios y a sus inquebrantables deseos de querer salir adelante.

Sin embargo, la también cantante aseguró que fue muy difícil superar este trance durante su adolescencia ya que en los programas de televisión a los que asistía como invitaba se burlaban de ella y del problema que afrontaba en ese momento con respecto a su salud:

“Hoy a mis 37 años me acuerdo de ese comentario y claro que me afectó mucho. Empecé como un tema de anorexia nerviosa. Gracias a Dios y también creo que a mi firmeza en la vida en este querer salir adelante salí adelante, pero entonces me toca la parte en la cual en los mismos programas se burlaban de mí y de mi problema, en los mismos programas en los que se suponía que yo era de casa, entonces también eso no estaba padre. Mucha crueldad para una niña de 13-14 años. Estuvo duro. La verdad fueron años duros porque me acuerdo que llegaba a los programas y me ponían comida para ver qué hacía. Muy fuerte”, detalló en el videopodcast de Daniel Habif (vía People en Español).

En la entrevista con Habif, Anahí afirmó que llegó a un momento de su vida en donde quería dejar atrás todo lo que había logrado en la industria de la televisión para brindarse la oportunidad de vivir una vida completamente distinta a lo que estaba viviendo en ese momento como una de las figuras más representativas en las telenovelas de Televisa.

Durante la cúspide de su carrera artística con RBD, Anahí llegó a tener pensamientos suicidas por la soledad que sentía en ese momento cuando se afrontaba a uno de los mejores momentos de su faceta como actriz y cantante:

“Antes le tenía mucho miedo a la soledad. En las giras de RBD yo llegaba a los hoteles en la noche y le hablaba a mi mamá, a mi hermana o a alguien así querido y les decía ‘me quiero aventar por la ventana’. Me sentía muy sola”, confesó la mexicana de 37 años de edad (vía People en Español).

¿Qué rumbo tomó la vida de Anahí después de su retiro de las telenovelas?

Anahí se despidió de la industria de la telenovelas con su rol protagónico en el melodrama “Dos Hogares” que fue transmitido por Televisa en México durante los años 2011 y 2012.

En abril de 2012, la actriz empezó a salir con el político mexicano Manuel Velasco Coello, quien en ese momento cumplía funciones como Gobernador del Estado de Chiapas en México.

Después de tres años de noviazgo, Anahí y Manuel Velasco Coello decidieron formalizar su relación amorosa con unión en matrimonio en una ceremonia que se celebró en el mes de abril de 2015 en la Catedral de San Cristóbal de las Casas en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas.

En el mes de enero de 2017, la pareja se convirtieron en padres de su primogénito Manuel Velasco. Mientras que en febrero de 2020, Anahí se convirtió en madre nuevamente con el nacimiento de su segundo hijo Emiliano.

Desde que inició su relación amorosa con Velasco Coello, Anahí ha estado dedicada a tiempo completo a su faceta como ama de casa y en la actualidad, como madre de dos pequeños que han llenado su vida de mucha más felicidad.

