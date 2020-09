[VÍDEO] Padre de Angelique Boyer debuta como actor en Imperio de Mentiras

Angelique Boyer recientemente concedió una entrevista a “Despierta América” en donde puntualizó que logró cumplir uno de sus grandes sueños: Ver a su padre Patrick Boyer debutando como actor en “Imperio de Mentiras”, la serie que protagoniza junto a Andrés Palacios y que es transmitida por Univision.

“Mi papá hizo un cameo, pero lo van a ver muchísimo más adelante(…) Me emocioné muchísimo, más adelante lo podrán ver también a él, se ve muy guapo. Él estaba súper tranquilo, yo me empecé a poner más nerviosa que él, fue muy chistoso y un gran momento”, afirmó la actriz al show de Univision.

Boyer también confesó cómo se pudo hacer realidad la aparición de su padre en “Imperio de Mentiras”, un proyecto que promete romper récord en audiencia en México y Estados Unidos:

“Fuimos a grabar a Querétaro, grabamos unas escenas en el aeropuerto y mi papá vive en Juriquilla, Querétaro. Entonces me fue a ver grabar, llevaba muchos meses de no verlo por la pandemia del COVID-19 y me regaló ‘Imperio de Mentiras’ verlo en Querétaro. De pronto estoy grabando una escena de llanto y veo que Giselle (productora del proyecto) está armando algo detrás de cámaras y yo enfocada en mi escena… y de pronto veo pasar a mi papá justo en la escena en que la cámara me está grabando a mí”.