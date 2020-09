¿Qué pasó en el capítulo final de “Enemigo Íntimo 2”, ¿Habrá tercera temporada?

En un capítulo de una hora cargado de acción, suspenso y muchas emociones, la audiencia de la exitosa serie de Telemundo, “Enemigo Íntimo 2” se despidió de la historia con un electrizante final que dejó a todos boquiabiertos.

Escrita por Lina Uribe y Darío Vanegas, esta historia es una producción de Argos para Telemundo Global Studios con la producción ejecutiva de Marcos Santana, Ximena Cantuarias y Mabel Vargas, y bajo la dirección de Walter Dohener, Danny Gavidia y Felipe “Pipe” Aguilar.

“Enemigo Íntimo 2” fue protagonizada por las estrellas Fernanda Castillo y Raúl Méndez. En esta nueva temporada se unieron grandes personalidades como Aitor Luna, Manuel Ojeda, Irán Castillo y Elyfer Torres.

Lo que tienes que saber:

1. Roxana Rodiles logró escaparse de Las Dunas

Una vez más, Roxana Rodiles logró su objetivo al escaparse de Las Dunas cuando se encontraban trasladándola en un importante motín. Sin embargo, lo más emocionante del escape de Roxana fue que Alejandro Ferrer (su hermano biológico) fue la persona encargada de organizar toda la misión del escape.

2. Don Jesús casi muere en manos de su hijo

Javier no toleró más insultos y humillaciones por parte de su padre Don Jesús, por lo que organizó una emboscada para asesinarlo frente a sus hombres por su irrespeto a lo largo de tantos años. Segundos antes de asesinarlo, Javier le aseguró a su padre que se quedaría con su rentable negocio del narcotráfico y con “su mujer”, quien se encuentra en la dulce espera de un hijo de él.

Pero lo que nunca se imaginó Javier es que su padre contaba con un chaleco antibalas, por lo que logró salir ileso del intento de asesinato, y le hizo creer a todos que se encuentra muerto.

3. El Habanero logró escaparse

El Habanero fue quien ayudó a Alejandro Ferrer a organizar la escapada de Roxana Rodiles de Las Dunas, por lo que Ferrer le permitió a este peligroso hombre que se escapara en el desierto y tuviese la oportunidad de iniciar una nueva vida alejado de los negocios turbios relacionados con el mundo de las drogas.

4. Los grandes aliados de Roxana murieron en manos de Arturo Morillo

Alan y Ricardo, los dos hombres de confianza de Roxana Rodiles, murieron en manos de Arturo Morillo cuando escapaba con Alicia García, a quien tiene en calidad de rehén.

Por su parte, Carmen Govea y Manuel Salas también fueron secuestrados por Morillo, esto con la finalidad de que Ferrer le entregue a Roxana Rodiles a cambio de estas dos personas que tenía en cautiverio. Sin embargo, Manuel logró escaparse y liberar a Carmen.

5. Martín secuestró a Roxana, Ferrer y Alicia.

Martín le hizo creer a Ferrer que al entregarle a Roxana Rodiles podría salvar las vidas de Manuel y Carmen, quienes se encontraban secuestrados.

Sin embargo, Martín logró manipular a Roxana diciéndole que abusaría sexualmente de Alicia si no accedía a transferirle toda su fortuna, por lo que Roxana terminó accediendo con la única condición de que no le pusiera una mano encima a Alicia.

Pese a no sufrir ningún tipo de abuso sexual, Alicia recibió un impacto de bala en una de sus piernas por parte de Martín para presionar a Roxana para que le transfiriera toda su fortuna.

6. ¿Roxana y Ferrer murieron por una explosión?

Roxana y Ferrer fueron sorprendidos por una gran explosión en el balcón en el que se encontraban secuestrados por Martín, esto sucedió segundos antes de que se resignaran a morir en manos de este peligroso hombre que los tenía de rodillas listos para asesinarlos tras lograr su objetivo de quedarse con todo el dinero de “El Profesor”.

La explosión logró impactarlos a todos, una jugada final organizada por “El Gallego”, quien le prometió a “El Profesor” ser implacable por haberlo traicionado en el turbio negocio del narcotráfico.

7. ¿Habrá tercera temporada?

A diferencia de otros proyectos dramáticos de Telemundo, el final de la segunda temporada de “Enemigo Íntimo” no terminó con la anhelada palabra de “Continuará”, pero esto no significa que la importante cadena televisiva no tenga planeado trabajar en una tercera temporada ya que este final quedó inconcluso y puso sobre la mesa muchas interrogantes sobre el destino de los diversos personajes del proyecto.

