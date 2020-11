Muere actor que interpretó al icónico Darth Vader en ‘Star Wars’. ¿Cómo murió?

David Prowse, el actor británico quien fue el personaje original de Darth Vader en la icónica primera trilogía de Star Wars, ha muerto.

Esa noticia provino de su agencia de representación, Bowington Management, que dio la noticia en Twitter el 29 de noviembre.

Tenía 85 años. Aunque la causa de la muerte no estaba clara de inmediato, CNN informó que Prowse recibió tratamiento por cáncer de próstata en 2018.

Para muchas personas, el personaje icónico de Darth Vader está personificado por otro actor, James Earl Jones, quien le dio su voz. Sin embargo, Prowse en realidad usó el traje e interpretó físicamente a Darth Vader en el Star Wars original, según CNN. Debido a que Prowse es británico, se pensó que su acento inglés no funcionaría para la voz de Darth Vader, informó CNN. Según CNN, también era conocido por interpretar al “Hombre del código de la cruz verde” de una campaña británica de seguridad vial.

Esto es lo que necesitas saber:

So sad to hear David Prowse has passed. He was a kind man & much more than Darth Vader. Actor-Husband-Father-Member of the Order of the British Empire-3 time British Weightlifting Champion & Safety Icon the Green Cross Code Man. He loved his fans as much as they loved him. #RIP pic.twitter.com/VbDrGu6iBz

— Mark Hamill (@HamillHimself) November 29, 2020