Muere el CEO de la tienda de zapatos Zappos a los 46 años. ¿Cómo murió?

Tony Hsieh, exdirector ejecutivo del gigante minorista Zappos y fundador de DTP, falleció a la edad de 46 años.

DTP Companies, con sede en Las Vegas, emitió un comunicado el 27 de noviembre confirmando su muerte, según KLAS. El empresario falleció rodeado de sus amigos y familiares en Connecticut, informó la estación.

“La amabilidad y generosidad de Tony tocaron la vida de todos los que lo rodeaban y alegraron el mundo para siempre”, dijo DTP en un comunicado obtenido por KLAS. “Brindar felicidad siempre fue su mantra, así que en lugar de lamentar su transición, te pedimos que te unas a nosotros para celebrar su vida”.

Hsieh fundó DTP en 2012, que inyectó 350 millones de dólares en empresas emergentes de bienes raíces, entretenimiento y tecnología alrededor de Fremont Street en el centro de Las Vegas, dijo KLAS.

So many people are devastated by Tony's passing, not only because he died so young but also because he was a remarkable businessman and generous and kind human being. https://t.co/iMrLfokXCU — Yashar Ali 🐘 (@yashar) November 28, 2020

A beautiful tribute to a true pioneer. Tony Hsieh was a visionary. He was generous with his time and willing to share his invaluable expertise with anyone. And he was very, very cool. https://t.co/5A78fWpNyv — Tony Hawk (@tonyhawk) November 28, 2020

Su muerte se produce solo tres meses después de que se jubilara como director ejecutivo de Zappos, un minorista de calzado y ropa en línea con sede en Las Vegas, luego de un período de 20 años, continuó la estación.

Kedar Deshpande, CEO de Zappos, rindió homenaje en líneas al “increíble ser humano”, escribiendo:

“El mundo ha perdido un visionario tremendo y un ser humano increíble. Reconocemos que no solo hemos perdido a nuestro exlíder inspirador, sino que muchos de ustedes también han perdido a un mentor y un amigo. Tony jugó un papel fundamental para ayudar a crear el próspero negocio de Zappos que tenemos hoy, junto con su pasión por ayudar a respaldar e impulsar la cultura de nuestra empresa ”.

It is with very heavy hearts that we are sharing some very sad news, as we have learned that Tony passed away earlier today (11-27-20). The world has lost a tremendous visionary and an incredible human being. We recognize that…https://t.co/RUMNOFrItZ pic.twitter.com/NSAFGW8p4L — Zappos.com (@Zappos) November 28, 2020



Puoy Premsrirut, abogado de Hsieh, le dijo al Reno Gazette Journal que “sufrió heridas por un incendio en una casa” mientras visitaba a su familia en Connecticut.

No se han dado más detalles sobre su muerte.

Esto es lo que necesitas saber sobre Tony Hsieh:

1. Hsieh se unió a Zappos en 1999 y lo convirtió en un negocio de gran éxito

Hsieh se incorporó a Zappos en 1999 como director ejecutivo, según Footwear News.

La compañía comenzó como un minorista de calzado en línea antes de expandirse rápidamente al ámbito de los bolsos, la ropa y los accesorios, agregó KLAS.

Footwear News describió a Zappos como el “pionero” del envío y devolución gratuitos. “No pasó mucho tiempo para que el concepto se afianzara a medida que despegaba el comercio electrónico”, dijo el medio.

En 2009, Hsieh vendió el negocio de “superproducción” a Amazon por $1.2 mil millones, reveló Footwear News. Permaneció en la empresa hasta su jubilación.

2. Hsieh fundó DTP en enero de 2012 y ha sido acreditado con Revitalizing Downtown Las Vegas

Tony Hsieh played a pivotal role in helping transform Downtown Las Vegas. Kathy and I send our love and condolences to Tony’s family and friends during this difficult time https://t.co/7TXBUDWZe0 — Governor Sisolak (@GovSisolak) November 28, 2020

En enero de 2012, Hsieh fundó DTP “con la idea de que si acelera el co-aprendizaje, las colisiones y la conectividad en el núcleo urbano de la ciudad, la productividad, la innovación, el crecimiento y la felicidad encajarán en su lugar”, según su sitio web.

La compañía “asignó” $350 millones para la reactivación del centro de Las Vegas, afirma el sitio web, incluidos $200 millones para bienes raíces y desarrollo, $50 millones para pequeñas empresas, $50 millones para tecnología y $50 millones adicionales para artes, cultura, educación y cuidado de la salud.

Sobre la inversión, el sitio web de DTP dice:

Una gran parte de nuestra inversión se destinó a bienes raíces y desarrollo en los distritos de Fremont East / East Village del centro de Las Vegas. Somos propietarios de aproximadamente 45 acres y estamos activando nuestras propiedades de manera orgánica, en lugar de a través de un plan maestro de arriba hacia abajo. Hemos activado intencionalmente edificios que no están directamente uno al lado del otro para alentar a las personas a caminar un poco más hacia el vecindario, lo que aumenta las oportunidades de colisiones.

3. Hsieh fue un defensor de la “cultura empresarial”

Durante una entrevista con el bloguero Neil Patel , Hsieh recordó el proceso de contratación de su primera empresa, LinkExchange, recién graduado de la universidad.

El empresario dijo que inicialmente contrató a sus amigos, o amigos de amigos, hasta que la empresa necesitaba más personas, informó Patel.

“No tenían mucha experiencia en la contratación, pero debido al crecimiento empresarial, tuvieron que contratar a alguien. Como no les quedaba ningún amigo para contratar, necesitaban traer a alguien de fuera”, dijo el bloguero.

“Hsieh dice que, si bien se contrató a personas competentes con las habilidades adecuadas, no encajaban bien en la cultura”, continuó Patel. “Cuando LinkExchange creció a alrededor de 100 empleados, la cultura se había perdido. Hsieh dice que era difícil levantarse de la cama por la mañana para ir a trabajar a su propia empresa”.

En 2010, Hsieh publicó su primer libro, Delivering Happiness: A Path to Profits, Passion, and Purpose, afirmó Footwear News. El libro busca iluminar a los lectores sobre “cómo la cultura de la empresa y la felicidad de los empleados son medios sostenibles para tener un negocio de ganancias, pasión y propósito”, según su sitio web.

4. Hsieh vivía en un parque de caravanas

Zappos CEO Tony Hsieh is worth $820 million but lives in a Vegas trailer park http://t.co/9GoSp9UvJi pic.twitter.com/e91nTYwnDm — Daily Mail US (@DailyMail) July 20, 2015

Según CNBC, Hsieh vivía en un “remolque Airstream de 240 pies cuadrados” en Las Vegas por menos de $1,000 por mes, a pesar de tener aproximadamente $780 millones adjuntos a su nombre.

El casi multimillonario le dijo a Guy Raz de NPR que preferiría gastar dinero en experiencias que en cosas materiales, continuó CNBC.

“En este momento vivo en un Airstream”, dijo Hsieh durante un episodio del podcast How I Built This de NPR, según CNBC. “Me encanta porque suceden muchas cosas asombrosas al azar alrededor de la fogata por la noche. Creo que es la sala de estar más grande del mundo”.

Hsieh expresó que no había ningún elemento material, aparte de “tal vez” su teléfono, que intentaría salvar de un edificio en llamas, informó CNBC.

“A veces la gente me pregunta cuál es mi definición de éxito, y para mí está llegando al punto en el que realmente estás de acuerdo con perder todo lo que tienes”, dijo Hsieh a Raz, según CNBC.

5. Hsieh nació en Illinois y se graduó de la Universidad de Harvard

Supporting this City and the people within it, Tony Hsieh changed the landscape of Downtown Las Vegas. Our community will miss him greatly, rest in peace. I will miss him greatly. pic.twitter.com/eWmAvgLyPM — Derek Stevens (@DerekJStevens) November 28, 2020



Hsieh nació el 12 de diciembre de 1973 en Illinois, afirmó Your Tech Story. Sus padres, Richard y Judy Hsieh, emigraron de Taiwán, continuó el medio.

El futuro empresario se crió en el área de la bahía de San Francisco, California junto a sus dos hermanos, dijo YTS.

Según LinkedIn de Hsieh, se graduó de la Universidad de Harvard en 1995. YTS agregó que estudió informática mientras administraba el “Quincy House Grille”, en el que vendía pizza a los estudiantes en su dormitorio.

YTS informó que Hsieh nunca se casó.

Esta es la versión original de esta historia en Heavy.com