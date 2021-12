Video viral de Miss Universo maullando como gato: ¿Reina se sintió burlada?

Han pasado solo un par de días desde que Harnaaz Sandhu, la preciosa representante de India, fue proclamada como la nueva Miss Universo, y en medio de los mensajes de felicitaciones y las entrevistas que la reina ha ofrecido tras su triunfo, el detalle de ella maullando como gato en pleno escenario, sigue dando mucho de qué hablar.

“Escuché que haces algunas imitaciones de animales bastante buenas. Escuchemos tu mejor”, dijo Harvey, a lo que la reina respondió: “Ay, Dios mío, Steve, no esperaba hacer esto en un escenario mundial… pero tendré que hacerlo, no tengo otra opción… Prepárense todos”.

Y es que a pesar de que la Miss Universo supo sortear con mucha elegancia y naturalidad el requerimiento del presentador Steve Harvey de que imitara a un animal ante millones de televidentes viéndola en todo el mundo, tras manifestar su sorpresa, la joven de 21 años hizo de manera perfecta el maullido de un gato, que se hizo viral y hasta hoy sigue siendo reproducido en redes sociales.





Miss India Sorprende la Audiencia Maullando Como Un Gato Y Se Une Al Grupo De Finalista MissUniverso #missuniverse #Miss #telemundo 2021-12-13T02:20:04Z

La Miss India se ganó los aplausos, pero Steve Harvey nuevamente fue criticado por esas salidas extrañas que tal vez a él le parecen graciosas y que no solo no tienen mucho de chistoso, sino que resultan incómodas para las concursantes.

Tras ganar la corona de Miss Universo, muchos reporteros le han preguntado a Harnaaz si se sintió ofendida o incluso burlada por haber tenido que maullar como un gato ante Steve Harvey, y la reina afirmó que sin duda se sorprendió por la solicitud del animador, pero ya en ese momento optó por hacer algo divertido, que nada tiene que ver con el formato del show.





Miss India Wins Miss Universe With Help of Cat Impression A new Miss Universe has been crowned, this year from India. Haarnaz Sandhu, a 21-year-old actress from India, broke down in tears when she beat out 79 other hopefuls from around the world. The swimsuit competition featured more modest swimwear than previous years, with the winner donning a one-piece. Host Steve Harvey is getting some… 2021-12-13T23:03:20Z

En diálogo con Inside, la Miss Universo reconoció sentirse extrañada por el momento, pero dejó ver que es una mujer que sabe sortear las incomodidades, y dijo que lo hizo y se divirtió.

A pesar de que la reina lo tomó por el lado amable, en internet miles de cibernautas no paran de atacar a Harvey, no solo porque poner a la reina a maullar fue muy extraño, sino por no haber usado esos minutos para mostrar más de las capacidades de la bella india.

OMG Miss India meowing at Steve Harvey is not what I was expecting to see tonight. Pretty sure the Miss Universe organization could have asked a better question… very frustrating but she was nothing if not confident. — Sarakshi Rai (@Sarakshi) December 13, 2021

Frases como: “que estúpido es Harvey maltratando a esta mujer así”, “Harvey y sus chistecitos tontos otra vez”, “por qué siguen trayendo al show a este payaso”, llenaron pronto las redes para mostrar la molestia.

Y dejando ver que ella sabe hacer cosas mejores que maullar, la nueva Miss Universo ha usado su voz estos días para enviar mensajes inspiradores a su público sobre la importancia de creer en sí mismos y luchar contra estereotipos.

“Lo hicimos”, comentó la reina de belleza aplaudiendo su hazaña. “🥺 Dije en mi respuesta final que creía en mí misma, y por eso estaba en ese escenario”, comentó la Miss Universo, quien además es defensora de la lucha contra el cambio climático y el empoderamiento de las mujeres,