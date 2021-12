¿Miss India ganará Miss Universo?: Francia, Bélgica, Paraguay y USA también suenan

Llegó la noche final que los seguidores de los certámenes de belleza estaban esperando con ansias.

Este 12 de diciembre, cuando en Israel serán las 2:00 de la madrugada, se coronará antes de la media nocha, la nueva Miss Universo 2021, y aunque hay latinas que suenan con fuerza para poder mantener la corona de la mexicana Andrea Meza en este lado del planeta, expertos “missologos” creen que esta vez el título podría quedarse en otro lado.

Y es que luego de la competencia preliminar del viernes, en donde las concursantes desfilaron en traje de baño y traje de gala, al igual que presumieron de sus atuendos típicos, la Miss India, Harnaaz Sandhu, se convirtió en la archifavorita del certamen, según sitios especializados, como Missology.com, que ubican a la preciosa joven de 21 años como la eventual ganadora.





Play



Miss Universe 2021 Belgium she is MORE than READY!!!! (Preliminary) #missuniverse2021 #preliminarycompetition #belgium 2021-12-11T09:27:23Z

Con una belleza que hace recordar a los años dorados en los que India solía brillar con fuerza, como en 1994, cuando Sushmita Sen fue coronada como Miss Universo, o Lara Dutta, en el 2000, la preciosa Harnaaz pudiera salir victoriosa esta noche y dejar contentos a la mayoría.

Pero si el jurado no le da el aval a la preciosa Miss India, la Miss Francia, Clémence Botino, de 24 años, pudiera ser la ganadora, ya que con su belleza y simpatía, ha sabido ganarse el cariño del público, que por un momento temió no verla competir, pues cuando llegó a Israel dio positivo a COVID, pero luego de la cuarentena se recuperó.

La otra archifavorita es la representante de Bélgica, Kedist Deltour, la primera negra en representar al país europeo, quien proviene de Etiopía y además de belleza y mucha elegancia, tiene una historia de vida de admirar.

Miss USA, Elle Smith, es otra de las reinas que ha encantado a los seguidores de Miss Universo, no solo por su belleza e inteligencia, sino por su estilo de cabello rizado, ojos claros y gracia al hablar. La periodista, quien recién se coronó como la reina de los estadounidenses, pudiera hacer historia y ganarse la universal, según expertos y fans.

Por el lado de las latinas, sin lugar a dudas la Miss Paraguay, Nadia Ferreira, la consentida de Osmel Sousa para coronarse, es la favorita máxima de este lado del hemisferio, seguida muy de cerca por la Miss Colombia, Valeria Ayos, la Miss Puerto Rico, Michelle Colón, la Miss Venezuela, Luiseth Materán, Miss Chile, Antonia Figueroa, y Miss Perú, Yely Rivera.

Otras concursantes que suenan con fuerza para llegar al top 16 inicial y que pudieran avanzar a la corona son la Miss Vietnam, Nguyễn Huỳnh Kim Duyên, Miss España, Sara Lonaiz, Miss Marruecos, Kawtar Benhalima, quien ha encantado con su belleza enigmática y cabello corto.

También gustan mucho Miss Kenia, Roshanara Ebrahim, Miss Italia, Caterina Di Fuccia, Miss Costa Rica, Valeria Rees y Miss Brasil Tereza Santos.

Dinos quién es tu favorita y si crees que Miss India se coronará como Miss Universo.