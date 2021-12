Osmel Sousa revela quién será la nueva Miss Universo: ¿Será una latina?

Faltan solo unas horas para que sea coronada la nueva Miss Universo, y aunque hay más de 10 concursantes que suenan con mucha fuerza en Israel para convertirse en la sucesora de la mexicana Andrea Meza, quien entregará su título, Osmel Sousa, considerado la voz más experta en certamenes de belleza reveló quien será la ganadora.

El expresidente de la mesa de jurados de Nuestra Belleza Latina, quien este año asesoró a la concursante de Argentina, Julieta García, como es típico en él, no se fue movido por los favoritismos, sino por su experiencia, y no le dio su aval a su pupila, sino a otra archifavorita de Latinoamérica.

El llamado Zar de la Belleza, quien luego de haber sido sacado de Univisión, donde no fue más llamado a ser juez en Nuestra Belleza Latina, esta vez habló conen segmento “En Casa”, de Telemundo, donde analizó a las participantes y no ocultó que tiene una reina elegida.





Osmel Sousa se mostró muy firme y a pesar de confesar que hay varias participantes que lo han impresionado, dijo que sin duda alguna, la que merece llevarse la corona como Miss Universo, porque cuenta con todo lo indicado es la Miss Paraguay, Nadia Ferreira.

Osmel habló sobre la preciosa modelo profesional, quien desde antes de iniciar el certamen ya ha estado sonando en portales especializados en belleza como la “power Girl” a vencer.

Diálogando en el programa con otro experto en reinas, JR, quien dijo que Miss Paraguay será la próxima Miss Universo, Osmel se sumó a esa voz.

“No solo para ti. Para todo el mundo, esta noche hubo una ganadora que fue ella (Paraguay”, dijo el experto en certámenes de belleza, tras analizar el desempeño de las misses en la gala preliminar del viernes. “yo creo que se corona Paraguay. La corona se queda en las Américas”.





Aquí puedes escuchar el pronóstico de Osmel Sousa.

El cubano-venezolano también aseguró que en el top 5 habrá mayoría latina, aunque no descartó que la concursante de India,Harnaaz Sandhu, de 21 años, quien fue la ganadora indiscutible de la gala preliminar, y quien suena como la otra fuerte competidora a llevarse la corona.

“Creo que Venezuela es una muchacha muy bien preparada, porque la prepararon al estilo de lo que yo hacía y tiene que estar entre las cinco”, dijo Osmel, quen aseguró que otra de las latinas fuertes es Miss Puerto Rico, Michelle Colón.





“Puerto Rico es una modelo profesional, que conoce el escenario, conoce la pasarela, sabe cómo lucirse. Lo hizo maravillosamente bien, lo hizo fabuloso, se lució tremendamente”, acotó Osmel.

Dinos si crees que el pronóstico de Osmel Sousa se cumplirá esta noche en Miss Universo, o si piensas que la corona no será para una latina.