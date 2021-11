¿Sirey Morán será la primera Miss Universo hondureña?: ¿Volverá a competir?

Los hondureños están que no caben de la felicidad, tras el triunfo de Sirey Morán como Nuestra Belleza Latina. Y en medio de la emoción que los paisanos y los admiradores de la ganadora del reality show de Univisión no han parado de manifestarle, más de uno la ha bautizado ya como “la primera Miss Universo hondureña”, no porque la joven haya ganado Miss Universo, sino porque logró la hazaña de darle a su país la primera corona de un certamen internacional de peso.

En redes sociales han circulado todo tipo de mensajes de alegría y de victoria por el mérito alcanzado por Sirey, quien de hecho representó a su país en Miss Universo 2026, donde a pesar de haber impactado con su belleza, no logró ningún puesto de consideración.

Y entre los fans de la preciosa catracha, no faltan quienes incluso proponen que la joven nuevamente los represente en el certamen de belleza, considerado como el más famoso e importante del planeta.





Pero lastimosamente, debido a las reglas de Miss Universo, ese deseo no pasa más allá de la emoción y el cariño mostrado por los fans hacia su reina, pues el certamen no permite que las concursantes participen más de una vez, y además la edad máxima para inscribirse es 28 años; Sirey tiene 31 años.

De todas formas, y sin importar si la reina catracha lleva la banda de Honduras en algún futuro reinado de belleza, lo cierto es que ella hoy se siente bendecida y tan feliz como si hubiese conquistado la corona de Miss Universo, al igual que sus seguidores.





Sirey Moran: Miss Honduras – Preliminary competition Miss Universe 2016

“Esta es la primera corona para Honduras, y la primera corona de Nuestra belleza Latina… nunca hemos tenido una Miss Universo, esto es histórico”, comentó Sirey, llena de emoción, sintiendo el deber cumplido, pues desde el principio de la competencia ella había asegurado que quería ganar, no solo para cumplir sus sueños, sino también para poner a brillar a su país con un triunfo.

“Siempre lo he dicho que cuando un hondureño triunfa, triunfa todo Honduras”, agregó la hoy Nuestra Belleza Latina, quien de paso se siente muy feliz de saber que su gente está tan alegre como ella.





“Entonces, ver que han celebrado como cuando ven a la selección de fútbol anotar goles, entonces, es algo tan bonito lo que están haciendo”, dijo la reina de belleza, al referirse a las múltiples maneras como sus fans han festejado su victoria. “Estoy tan agradecida. Esto es un sueño”.

Sirey Morán también habló del significado que tiene su título, y recalcó la importancia de ser ejemplo para su pueblo, para su gente, para los latinos y para todos aquellos, hombres y mujeres, que quieren soñar en grande.





“Todavía no me la creo. Estoy fascinada. Esta corona tiene un significado más, pues arriesgar el trabajo que tenía, dejar la universidad (fue lo que hice) y me animé, lo hice y el sacrificio tuvo el producto que se esperaba”, dijo la bella hondureña. “Así que estoy súper feliz, porque Nuestra Belleza Latina cumple los sueños”.

MIRA AQUÍ A SIREY CUANDO COMPITIÓ EN MISS UNIVERSO