¿Miss Universo, Andrea Meza, está a favor o contra la vacuna COVID?: Esto dijo

El Gobierno federal ha tratado de promover diferentes tipos de campaña para concientizar a más personas en Estados Unidos sobre la importancia de vacunarse contra el COVID-19, a fin de poder controlar la pandemia del coronavirus, que hasta ahora ha acabado con casi 600,000 personas en todo el país.

Una de las estrategias que ha utilizado para que el mensaje llegue de manera directa y contundente a aquellos que todavía tienen dudas sobre las vacunas, muchos de ellos latinos, es recurrir al poder que influencers que difundan la voz, como pasó hace un par de meses con Carolina Sandoval.

Y esta vez, la recién coronada Miss Universo, Andrea Meza, se prepara para sumarse al grupo de mensajeros que tratará de hacer una diferencia para que más personas se inmunicen y entiendan que las vacunas son altamente seguras y efectivas.





Play



CROWNING MOMENT: 69th Miss Universe The 69th Miss Universe is Andrea Meza from Mexico. Learn more about the competition at missuniverse.com Stay Connected! Facebook: facebook.com/MissUniverse Twitter: twitter.com/MissUniverse Instagram: instagram.com/MissUniverse Follow Andrea Meza on Social: Instagram: instagram.com/andreamezamx/ 2021-05-17T03:07:24Z

La nueva Miss Universo adelantó a People en español que en un par de días se aplicará la primera dosis de la vacuna contra el COVID.





Play



Anthony Fauci recibe la vacuna de Moderna contra el COVID-19 | Noticias Telemundo Video oficial de Noticias Telemundo. Varios funcionarios entre ellos el secretario de Salud, Alex Azard, están dando el ejemplo al recibir la vacuna contra el coronavirus para generar confianza entre la gente. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/TLMDNoticiasYT Noticias Mediodía Noticias Telemundo Mediodía es un programa con un estilo único de narrar las noticias, de… 2020-12-22T18:46:26Z

Asimismo, aseguró que se sumará a los esfuerzos para lograr que más dudosos o escépticos pongan el brazo y se inmunicen lo más pronto posible.

“Tenemos preparada la vacunación para la próxima semana y, de hecho, queremos documentar todo para utilizar mi plataforma para invitar a la gente a que se siga vacunando, que no tenga miedo, que se protejan a ellos y a sus familias”, comentó Andrea Meza, advirtiendo que su campaña será muy activa en redes sociales para ayudar a acabar con mitos y falsas creencias que se han levantado alrededor de las vacunas.

Miss Universo agregó que aunque muchos creen que la pandemia ya es asunto del pasado, la verdad es que todavía hay mucho riesgo, y la vacuna es una protección necesaria.

“Seguimos viviendo una situación complicada”, dijo la reina mexicana.

Y sobre la manera como manejará su reinado de solo 7 meses, pues en diciembre se elegirá a una nueva reina, la nueva Miss Universo mencionó que irán analizando poco a poco cómo evolucionan las cosas para saber si viajará a varios países, como suelen hacer las Miss Universo, o si por el contrario le seguirá los pasos a su antecesora, Zozibini Tunzi, quien no salió de Nueva York y fue una miss virtual.

“En Estados Unidos ya la cosa va mejorando y tendré la oportunidad de [viajar] —aunque inicialmente pueda ser un poquito complicado. De mi gira de medios, la mitad ha sido presencial, la mitad a través de plataformas digitales. De poquito a poquito hay que ir midiendo las cosas. Ojalá pueda [viajar]”, comentó Andrea. “Nada más me encantaría que conocer otros lugares, visitar a la gente que me apoya de otras partes del mundo. Vamos a ir midiendo y viendo cómo va evolucionando la cosa”.