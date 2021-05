Miss Universo, Andrea Meza, revela si es casada: ¿Cuándo dejará la corona?

La mexicana Andrea Meza fue elegida como Miss Universo el domingo pasado en una gala realizada en Hollywood, Florida, y menos de 24 horas después, comenzó a circular en redes sociales una fotografía de la joven en lo que parecía ser una imagen de bodas, con un traje blanco de cola y junto a un apuesto galán, en una hermosa montaña. De inmediato se sembró la duda sobre el estado civil de la recién coronada Miss Universo, e incluso en algunos blogs de missologos se llegó a especular que la reina pudiera perder su título al estar casada.

Y en diálogo con People en español, la Miss Universo abordó esa controversia y no solo negó que esté casada, sino que explicó que la fotografía de la polémica, formó parte de una campaña de turismo realizada en su estado natal de Chihuahua, donde personificó a una novia.

“Para nada. Esas fotos fueron hechas hace años cuando aún no era conocida y ni siquiera había participado en ningún concurso de belleza. Las hicimos con Jorge [Sanz], un amigo de mis amigas y mi hermana, como parte de una campaña para apoyar una zona turística en México, Barrancas del Cobre”, comentó la reina. “Las tomamos para darle promoción a la región. Pero más allá de eso no hay nada. Fue una sesión de fotos nada más”.

Aclarado el hecho y reiterando que es una mujer soltera y que está lista para cumplir a cabalidad sus obligaciones como Miss Universo, lo que sí adelantó Andrea Meza es que su reinado durará muy poquito, pues antes de que se termine el 2021 se elegirá a la próxima reina, ya que ella en realidad fue elegida como Miss Universo 2020 tarde, debido a la pandemia del COVID.

“Quiero hacer lo más que se pueda con estos pocos meses, pues Miss Universo será de nuevo a finales de año y pienso aprovechar cada minuto”, aseguró la guapa mexicana, quien tiene muy claro que parte de su misión será llevar un mensaje contra el acoso sexual a las mujeres.

“Yo busco aprovechar la plataforma de Miss Universo y todo el alcance que tiene para seguir hablando del tema. Quiero poner a la gente incómoda, porque es un tema que tenemos ya tan arraigado a nuestra cultura y nuestras costumbres, que ni nos damos cuenta que estamos haciendo un daño, que estamos discriminando a la mujer. Lo siento, quiero hablar del tema y ojalá en cada lugar en que pueda tener esta conversación logre cambiar al menos la mentalidad de una sola persona”, dijo la reina a People en español.

Andrea Meza también habló sobre cuál fue su carta para triunfar, habiendo en esta edición del Miss Universo tantas mujeres hermosas, carismáticas y preparadas luchando por una sola corona.

“Llegué siendo yo misma todo el tiempo, y me lo propuse antes de comenzar la competencia. Me dije: ‘Quiero disfrutar cada minuto, cada segundo para que cuando en diez años recuerde este momento tenga memorias lindas y divertidas’. Eso se notó y pienso que la gente, el equipo y el jurado de Miss Universo pudieron ver eso. Al final somos muchas mujeres preparadas con un mensaje muy lindo que dar. Creo que eso fue lo que me ayudó”, comentó la reina de belleza.