¿La nueva Miss Universo, Andrea Meza, está casada?: Salen fotos a la luz

No han pasado ni siquiera 24 horas desde que Andrea Meza fue coronada como Miss Universo en la edición número 69 del certamen de belleza,y la joven sigue dando de qué hablar, sin estar haciendo nada para que ello ocurra.

Y es que tan pronto la guapísima Miss México recibió la banda y la corona de manos de la sudafricana Zozibini Tunzi, cibernautas ávidos de conocer más sobre la nueva Miss Universo, al igual que medios de comunicación, se dieron a la tarea de hurgar en la vida de la joven, para conocer más sobre ella, y de repente corrió el rumor de que la reina pudiera estar casada.

People en español fue de los primeros medios en generar expectativa sobre el estado civil de la reina, tras compartir una galería de bellas imágenes de la Miss Universo, titulada “La vida familiar de Andrea Meza: ¿Es casada?“.

Y es que la publicación hizo eco de otros cibernautas a quienes llamó la atención una fotografía de Miss Universo, vestida de novia, con un llamativo vestido blanco de amplia cola, posando en un precioso paisaje mexicano al lado de un caballero vestido de novio, frente con frente.

La imagen, que data del 2019, fue compartida por la propia reina de belleza en sus redes sociales, con el mensaje “3-09-19“, y un emoji en forma de sortija de matrimonio.





Play



Andrea Meza nueva Miss Universo 2021 La nueva #MissUniverso es Mexicana 🇲🇽 ¡Felicidades a #AndreaMeza! #MissUniverso 2021 #MissUniverse #México 2021-05-17T03:05:05Z

De inmediato la foto sembró la duda y no faltaron algunos bloggueros que afirmaron que Andrea Meza no es una mujer soltera y que por ello no podía ostentar el título que la acredita como la mujer más bella del mundo.

Y aunque hasta el momento la recién coronada Miss Universo no se ha referido al tema, el “presunto esposo” de la reina mexicana salió a explicar las cosas y mencionó que la foto que está circulando no hace parte de una boda real, sino de una campaña en la que ambos posaron como modelos, pero no tienen ningún vínculo conyugal, pues la reina es soltera.





Play



Andrea Meza revela cuál fue su secreto para ganar Miss Universo | Suelta La Sopa Video oficial de Telemundo Suelta La Sopa. En entrevista con Vanessa Claudio, Andrea Meza, la ganadora de Miss Universo, nos cuenta cuál fue su arma secreta para llevarse la corona. Descarga nuestra App: telemundo.app.link/8005Db9UP6 SUSCRÍBETE: bit.ly/SueltaLaSopaYT Suelta La Sopa: Es un programa de entretenimiento que ofrece las últimas noticias y titulares de la farándula, lo… 2021-05-17T22:35:37Z

Citado por el Diario La Opinión de Los Ángeles, el modelo Jorge Saenz, explicó que la foto, tomada en 2019 en el bellísimo Parque Nacional Barrancas del Cobre, formó parte de una campaña de turismo para invitar al mundo a visitar al estado de Chihuahua, México.

“Quiero platicarles que hace más de un año, casi año y medio, estuvimos participando Andrea Meza, Andrea Sáenz, mi hermana, y yo, en una campaña publicitaria para el estado de Chihuahua, básicamente para promocionar el turismo del estado. Una de las fotos que hicimos fue de casados. Fue esa sesión de fotos de la cual Andrea tiene una foto en su perfil (de Instagram), yo tengo una foto en mi perfil. Andrea es mi amiga, es amiga de mi hermana, de mucha confianza”, aclaró el joven que posó como esposo de la Miss Universo para aquella imagen.





Play



Video Video related to ¿la nueva miss universo, andrea meza, está casada?: salen fotos a la luz 2021-05-17T21:29:20-04:00

“Con toda la situación de que Andrea ganó, están queriendo sacar de contexto y aprovecharse de esto, he recibido bastantes comentarios, mensajes con incluso amenazas“, agregó Sáenz insistiendo en que Miss Universo es soltera, y compartiendo el video de la campaña publicitaria, que mostramos aquí, para zanjar cualquier duda, y en donde Miss Universo aparece vestida de novia en el minuto 1:14.