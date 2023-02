Mela la melaza da consejos de “amarre” a Irina Baeva para que logre casarse con Gabriel Soto

Mela la Melaza, el famoso personaje interpretado por Francisca Lachapel no pasó desapercibida cuando Irina Baeva se encontraba visitando los estudios de Despierta América para compartir con todo su público los nuevos proyectos y también detalles de su vida amorosa al lado de Gabriel Soto.

Irina Baeva estaba en boca de todos por supuestamente estar separada del actor Gabriel Soto debido a que ambos decidieron enfocarse en sus carreras profesionales. La rusa se encontraba estudiando actuación en New York mientras que el actor estaba en las grabaciones del melodrama “Mi Camino es Amarte” donde se le vinculo sentimentalmente con Sara Corrales y tanto la rusa y el mexicano decidieron no publicar más fotos ni momentos juntos en sus redes sociales.

Irina Baeva sigue junto a Gabriel Soto y aún siguen los planes de boda

Irina Baeva decidió conversar libremente con los animadores del matutino de Univisión de todos los rumores que ronda en su relación con Gabriel Soto recordemos que ellos se comprometieron en el año 2020 y han pospuesto la boda en más de una ocasión, aunque la actriz rusa confesó que el matrimonio sigue en pie pero aún no sabe cuándo se llevará a cabo. La protagonista del melodrama “Vino el amor” seguía aclarando los rumores fue interrumpida por el icónico personaje de Mela la Melaza.

Mela la Melaza le da algunos consejos a Irina Baeva para que finalmente logre lleguar al altar con Gabriel Soto

Mela la Melaza el famoso personaje dominicano representado por Francisca Lachapel salió en escena para darle unos consejos a Irina Baeva vestida de novia, estos típs son para que la rusa pueda “amarrar” a Gabriel Soto y por fin ambos puedan llegar al altar. “Contigo vengo a hablar mi amor, te estoy oyendo ahí en la entrevista que porque ni x ni y razón, ¿por qué ustedes no se han casado? Dime la verdad que nadie lo va a saber”, le dijo nada más aparecer en el estudio. “Yo te voy a enseñar aquí tres pasos para uno amarrar a un hombre de verdad, ¿tú te quieres casar la próxima semana? Mira lo que hay que hacer”.

Mela le dice a Irina Baeva cómo "amarrar" a Gabriel Soto | Despierta América | Hoy | 6 de febrero Este 6 de febrero en Despierta América, la actriz llegó de visita al show, donde respondió si hay boda o no con Gabriel Soto y sobre el supuesto contrato publicitario que tienen, pero no se salvó de las travesuras de Mela La Melaza. Además, Jomari dio su veredicto de los looks de Jennifer López y… 2023-02-06T22:45:49Z

Con la simpatía de Mela la Melaza la cual aseguró que una de las razones por la que Gabriel Soto no ha dado el gran paso de ir al altar es porque no quiere perder la libertad entre risas y risas, Mela le enseñó a mover bien las caderas a la Rusa. “Gabriel yo creo que para la otra semana ya tenemos boda” comentó Mela la Melaza creando un ambiente muy divertido en el show, que desde su debut en Despierta América ha sacado más de una sonrisa a todos los invitados que van al programa.