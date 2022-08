Así fue la llegada de Irina Baeva a Rusia tras suspender su boda con Gabriel Soto [VIDEO]

Los actores de telenovelas Irina Baeva y Gabriel Soto suspendieron de nuevo su boda y la prometida del actor mexicano de telenovelas no encontró mejor momento que este para visitar a su familia en Rusia, después de una separación de tres años.

Irina fue recibida en el aeropuerto por su mamá, su hermana, su cuñado y sus hermosas sobrinas, después de haber pasado más tiempo que nunca sin visitar su país.

Irina Baeva pasó tres años sin ir a su país

La actriz rusa nunca había estado tanto tiempo sin ver a su familia, mucho menos había estado lejos de ellos durante momentos claves en su vida como lo fue su compromiso con Gabriel Soto en enero de 2021. Irina se veía muy emocionada en el video que grabó su hermana, quien a pesar de que es mejor, parece su gemela. No es que estuviese enojada o con problemas de dinero.

La larga ausencia de Irina Baeva de Rusia fue consecuencia de dos realidades que han puesto al mundo en vilo. Se trata de la pandemia de la covid-19 y el confinamiento que ha pasado la humanidad desde 2020 y la guerra en Ucrania.

Incluso ahora, el viaje fue pesado. La artista reveló que tardó 40 horas en llegar desde la Ciudad de México, donde reside, hasta Moscú y así describió su emoción:

F A M I L I A ❤️ después de 3 años y 40hrs de vuelo por fin volví a ver y abrazar a mi mamá y mi papá, a mi hermana y su familia! 10 días, sin duda, es poco, pero lo que más importa no es el tiempo sino la calidad. De los viajes más esperados, lágrimas de reencuentro y de despedida pero siempre juntos! Más que nunca. Siempre en mi corazón

La suspendida boda de Irina Baeva y Gabriel Soto

Las razones que impidieron que la actriz viajara a su país han sido las mismas que han causado el aplazamiento de su boda con Gabriel Soto. La pareja aspiraba a casarse en 2021, pero hasta ahora no han conseguido que la familia de ella pudiera asistir a la ceremonia, que han decidido que fuera en México.

Primero fue a consecuencia de las medidas de confinamiento y las suspensiones de los vuelos, mientras que ahora es culpa de la invasión de Rusia a Ucrania, pues hay muy pocas aerolíneas con vuelos a Moscú y las que siguen haciéndolo tienen los aeropuertos cerrados en Europa y Estados Unidos, por lo que el trayecto de varias escalas sale carísimo.

Irina Baeva disfruta en Rusia

A pesar de que viajó por casi dos días y que lo hizo sin su prometido Gabriel Soto, Irina Baeva estaba radiante de felicidad al ver a sus seres queridos y compartió lindas fotos en la que se ve emocionada al caminar en familia por las calles de Moscú.

Irina apenas publicó las imágenes a su regreso a México y reveló que apenas estuvo dos semanas en Rusia, pero así son las cosas cuando se quiere pasar un tiempo con los papás, hermana, cuñado y sobrinos. Todo esfuerzo es poco para llegar a su lado y la artista hizo lo correcto, pues se desconectó totalmente de las redes sociales para disfrutar a su familia al máximo.

El viaje, sin embargo, no fue para sentirse mejor por una supuesta ruptura. Aquí lo aclaró el mismo Gabriel Soto: