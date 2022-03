¿Por qué Francisca no invitó a Mela la Melaza a su boda? ¿Qué pasó?

Mela la Melaza el famoso personaje que se ha robado el corazón de los televidentes, se siente indignada debido a que su comadre, Francisca, no la invitó a su boda, pues Mela no perdió la oportunidad para interrumpir el segmento de Ana Patricia y exponer su caso.

“Querida Ana” es el segmento con el que Ana Patricia volvió a “Despierta América” y brinda una mano amiga a sus seguidores, pues Mela la Melaza el famoso y extravagante personaje interpretado por Francisca se sintió indignada porque Nuestra Belleza Latina 2015 no la invitó a su boda. ¿Qué pasó?

“Querida Ana”, se llama esta nueva sección del matutino de Univision que busca ayudar a aquellos televidentes que se encuentran en problemas sentimentales. Ellos podrán enviarle una carta a Ana Patricia, la cual leerá en cada nueva edición para dar sus consejos de amor y de esta manera aportar su punto de vista.

Indignación en el show: se revela la lista de invitados a la boda de Francisca y falta alguien | DA

“Querida Ana estoy muy molesta, yo había solucionado unos problemas con una amiga mia pero me acabo de dar cuenta que ella se va a casar en República Dominicana y me voy a reservar su nombre, ha invitado a una cantidad de personas que yo considero que no deberían estar ahí, Ana Patricia ¿Me ha traicionado mi amiga por no invitarme a la boda después de yo pensar que éramos amigas ? que me recomiendas, con amor, anónimo“.

Esa fue la carta que leyó Mela la Melaza a su amiga Ana Patricia al sentirse desplazada debido a que no le llegó la carta de invitación de la boda de Francisca con el empresario italiano Francesco Zampogna, que está próxima a realizarse en República Dominicana.

Francisca ya tiene la lista de invitados pues su compañeros Ana Patricia, Alan Tacher, Karla Martinez, Carlos Calderón, entre otros, dirán presente en la boda del año pues de manera jocosa Mela comentó la lista de invitados, y en ninguna parte aparece su nombre.

Entre risas, y un momento cargado de mucho humor, Francisca supo robarse el show con su talento y carisma. Por su parte, Ana Patricia le entregó una caja de la supuesta invitación que revela lo que todos ya sabemos, pues, Mela la Melaza quedó por fuera debido a que la invitación era una hoja en blanco así como la supuesta carta que leyó en el segmento “Querida Ana”.

Mela La Melaza hizo de las suyas en Nuestra Belleza Latina

En el año 2015 uno de los mejores atributos de Francisca para llevarse la corona de Nuestra Belleza Latina fue su icónico personaje dominicano Mela la Melaza, pues con su carisma, simpatía y talento supo ganarse los votos de los jueces y el público. Desde ese momento hasta hoy día en cada aparición en “Despierta América” saca millones de carcajadas pues al lado de sus compañeros sabe cómo robarse los aplausos.