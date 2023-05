Meghan Markle y el príncipe Harry vivieron una peligrosa persecución de 2 horas en NY

El príncipe Harry y su esposa Meghan Markle estuvieron involucrados en una peligrosa persecución de autos el martes por la noche en la ciudad de Nueva York.

El portavoz de la pareja compartió que el príncipe y la duquesa de Sussex y la madre de Meghan, Diana Ragland, fueron perseguidos durante más de dos horas por media docena de vehículos después de salir de un evento de caridad en Nueva York. “Esa implacable persecución, que duró más de dos horas, generó varias casi colisiones con otros conductores que circulaban por la carretera, peatones y dos agentes de la policía de Nueva York”, añadió el portavoz, este miércoles.

El comunicado que envió la oficina de Meghan de Harry dice que “aunque ser una figura pública conlleva un nivel de interés por parte del público, nunca debe hacerse a costa de la seguridad de nadie”. El comunicado calificó a los fotógrafos como “altamente agresivos”.

La pareja estaba en la ciudad de Nueva York para la gala anual de Ms. Foundation for Women, en la que Meghan aceptó el premio Ms. Foundation Women of Vision el martes por la noche, con la cofundadora de Black Voters Matter, LaTosha Brown. Meghan y Harry entraron y salieron del lugar del evento a través de una entrada pública. Allí, los paparazzi tomaron fotos del dúo que se vistió para la ocasión. Abajo puede ver a Meghan en el evento de la noche del 16 de mayo.

El portavoz de la pareja contó que en la persecución automovilística casi catastrófica participaron paparazzis que conducían por la acera, se saltaban semáforos en rojo y conducían mientras tomaban fotos.

Cabe mencionar que la madre del príncipe Harry, la princesa Diana, murió en un accidente de auto junto a su pareja mientras era perseguida por fotógrafos en París, en 1997.

Harry ya hablado sobre cómo se parece la forma en que perseguía la prensa a su madre y ahora a su esposa. “Lo que más lamento es no tomar una postura más temprano en mi relación con mi esposa y denunciar el racismo cuando lo hice. La historia se repetía. Mi madre fue perseguida hasta la muerte mientras estaba en una relación con alguien que no era blanco y ahora mira lo que pasó. Quieres hablar de que la historia se repite, no van a parar hasta que [Meghan] muera”, dijo Harry durante una entrevista en 2021 en The Me You Can’t See de AppleTV.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, habló con la prensa y dijo que “aún no había recibido una información completa sobre el incidente, pero calificó de ‘imprudente e irresponsable’ que alguien persiga a personas en vehículos en la densamente poblada ciudad. “Dos de nuestros agentes podrían haber resultado heridos”, agregó el alcalde.

La seguridad de Harry y Meghan ha sido un problema desde que el gobierno británico les despojó de protección cuando ellos renunciaron por completo a la realeza y se mudaron a California en 2020.