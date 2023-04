¿Por qué Meghan Markle no asistirá a la coronación del rey Carlos III?

Después de meses y meses de especulaciones y rumores, ya tenemos una confirmación. El Palacio de Buckingham compartió que los Sussex estarán presentes en la ceremonia, pero no toda la familia. Harry asistirá mientras Meghan Markle se queda en casa con los dos hijos de la pareja, Archie y Lilibet. Ya se sabe que el princípe Enrique estará en la ceremonia de coronación del rey Carlos y la reina consorte Camilla en la Abadía de Westminster en Londres. No se sabe sobre la presencia de Harry en el balcón del Palacio de Buckingham.

“El Palacio de Buckingham se complace en confirmar que el Duque de Sussex asistirá al Servicio de Coronación en la Abadía de Westminster el 6 de mayo. La Duquesa de Sussex permanecerá en California con el Príncipe Archie y la Princesa Lilibet”, dijo el palacio en el comunicado, según People.

La publicación señala que hay tres días de eventos en torno a la coronación, que incluyen un concierto en el Castillo de Windsor y un día de voluntariado, pero no se espera que Harry aparezca en ninguno de ellos. Según un amigo cercano al duque de Sussex, Harry asistirá a la ceremonia de coronación porque “quería estar en el servicio para apoyar a su padre en este momento importante de su vida”.

El 6 de mayo, día de la coronación, es también el cumpleaños número cuatro del Príncipe Archie. Por lo que Meghan pasará el fin de semana celebrando con Archie y Lilibet.

Cabe mencionar que el pasado 5 de marzo, The Sunday Times informó que Harry y Meghan recibieron una invitación oficial para la coronación, aunque su respuesta no se hizo pública. En un comunicado, un portavoz de la pareja dijo: “Puedo confirmar que el duque recibió recientemente una correspondencia por correo electrónico de la oficina de su majestad con respecto a la coronación. No revelaremos una decisión inmediata sobre si el duque y la duquesa asistirán en este momento.”