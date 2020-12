Así de sexy luce Mario López en su última película

Mario López está celebrando la Navidad interpretando al sexy Coronel Sanders en una nueva mini película de Lifetime. Ha aparecido en bastantes películas de Lifetime últimamente y también ha hecho algunas apariciones en Hallmark. Pero este papel de Coronel Sanders es particularmente único y le ha llamado bastante la atención a sus fans.

López es quizás mejor conocido por su papel en Salvados por la campana. Sin embargo, también ha aparecido en The Hallmark Channel bastantes veces. Pero, ¿cuál es la historia detrás de su papel de coronel Sanders?

La película se llama Una receta para la seducción y la sinopsis dice: “A medida que se acercan las vacaciones, una joven heredera se enfrenta a los afectos de un pretendiente elegido por su madre. Cuando el guapo chef Harland Sanders llega con su receta secreta de pollo frito y un sueño, pone en marcha una serie de eventos que desentrañan los planes tortuosos de la madre”.

El avance de la película se lanzó el lunes, y la película se estrenará el domingo 13 de diciembre a las 12 PM, Hora del Este. La película solo durará 15 minutos.

La película se anuncia como una mini película original. En el tráiler, el personaje principal, Jessica, dice que cree que se está enamorando del nuevo chef, Harland Sanders. “Tiene una receta secreta que cambiará el mundo”, dice. Ella es una heredera que elige entre Sanders y un pretendiente rico.

Este es el tercer intento de KFC de comercializar un Coronel Sanders “más sexy”, informó The Washington Post.

Mark your calendars because Lifetime and @KFC have partnered for a Lifetime Original Mini-Movie you don't want to miss! "A Recipe For Seduction" starring @MarioLopezviva premieres Sunday at 12PM. pic.twitter.com/nZJ2PXUR6G

— Lifetime (@lifetimetv) December 7, 2020