El video de Julián Figueroa siendo niño con el que Maribel Guardia celebró su vida

Este próximo martes 2 de mayo sería el cumpleaños número 28 de Julián Figueroa, quien falleció hace tres semanas, y mientras llega el día, dentro de los recuerdos que quedan en redes sociales, un video compartido por Maribel Guardia, sigue enterneciendo a los cibernautas.

Coincidencialmente, se trata de un video publicado por la artista hace un año, con motivo del cumpleaños número 27 de su hijo Julián.

En el clip, Maribel reunió diferentes momentos de la vida de su único hijo, entre ellos imágenes de la época de Julián Figueroa siendo niño y bebé, que emocionaron a sus seguidores.

“Celebrando tu vida @julian_f.f #felizcumpleaños 🎁♥️💋 Le doy gracias a Dios por darme un hijo tan bueno 🙏🏼 te amo”, fue la frase con la que la exreina de belleza compartió el video, que compartimos en este artículo.

“#felizcumpleaños 🎁 @julian_f.f Deseo que esta vuelta al sol venga llena de bendiciones, con Dios en tu corazón y rodeado de amor salud y prosperidad. Me siento muy orgullosa de ser tu madre y le pido a Dios me de la oportunidad de ser testigo de cada uno de tus logros y de tu felicidad, sigue persiguiendo tus sueños y dirígete a donde el corazón te lleve ♥️🎁🎉🙏🏼🌟”, agregó la costarricense con motivo del cumpleaños de su hijo.

Las reacciones y comentarios de los fans sobre el video han ido aumentando tras la muerte del joven, ocurrida el pasado 9 de abril en la capital mexicana.

“WOW 😢😢que dolor sentí 😭 en mi corazón de madre”, “No hay palabras, el dolor es eterno”, “Vuela alto hermoso Julian Dios te reciba y te llene de abrazos así como Mamita te los daba” y “Maribel mucha fuerza, Dios te llene de paz este dolor es una herida abierta en el corazón que no dejará de sangrar hasta que estén juntos de nuevo”, fueron algunas de las reacciones que desencadenó el post.

Hace unos días, Maribel Guardia confesó haber tenido un encuentro sobrenatural con su fallecido hijo, lo que entendió como un bello regalo de la vida y una manera que utilizó el cantante para mostrarle que está bien.

“Después de la experiencia que tuve con Julián, que de verdad les quiero decir, que yo ya no le tengo miedo a la muerte… Después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, y que me abrazó, y cuando me abrazo, sentí la luz y dije: ‘de aquí soy'”, comentó la ex Miss Costa Rica a la prensa.

“(Julián) No está bien, lo que le sigue. Yo no le tengo miedo ya a la muerte, es que no hay que tenerle miedo a la muerte, porque Dios nos espera del otro lado, y esa es la verdadera vida, y no porque no quiera la vida, vivo feliz la vida, amo la vida, pero sé que mi concepto de la muerte es totalmente diferente”, agregó la exesposa de Joan Sebastian.