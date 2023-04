Maribel Guardia habla de la muerte tras fallecimiento de su hijo Julián Figueroa

Han pasado ya más de dos semanas desde el fallecimiento del cantante Julián Figueroa, y tras confesar que ha tratado de asimilar poco a poco la repentina y dolorosa pérdida de su hijo, Maribel Guardia reveló que ahora tiene una percepción diferente de la muerte.

La ex reina de belleza habló con la prensa, y allí se sinceró sobre la manera en que concibe la muerte, tras haber tenido un encuentro espiritual con su único hijo, hace unos días, en el que dijo haber visto a Julián.

La actriz y cantante mencionó que su fallecido hijo le enseñó que después de la muerte hay un mundo de paz y hermosura, al que ya no le teme, y al que incluso siente que va a disfrutar cuando le llegue su momento.

Maribel Guardia ceniza de Julián Figueroa q.e.p.d podría reposar en juliantla? Regresa al Teatro 2023-04-22T23:27:01Z

“Después de la experiencia que tuve con Julián, que de verdad les quiero decir, que yo ya no le tengo miedo a la muerte”, comentó con mucha honestidad la exesposa de Joan Sebastian, como se aprecia en el clip que compartimos en este artículo, tomado por el canal de Eden Dorantes. “Después de sentir a mi hijo, que lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, y que me abrazó, y cuando me abrazo, sentí la luz y dije: ‘de aquí soy'”.

La Miss Costa Rica 1978 aclaró que no es que desee morirse actualmente, pues tiene motivos para seguir viviendo y ser feliz, pero dijo que haber sentido lo que sintió con la experiencia sobrenatural que tuvo con su hijo, la hace ver las cosas de otra manera.

“No porque me quiera ir con Julián para morirme, sino que es que siento que de ahí venimos”, recalcó Maribel Guardia, respondiendo a los reporteros que su hijo, en el cielo, está muy bien.

“No está bien, lo que le sigue. Yo no le tengo miedo ya a la muerte, es que no hay que tenerle miedo a la muerte, porque Dios nos espera del otro lado, y esa es la verdadera vida, y no porque no quiera la vida, vivo feliz la vida, amo la vida, pero sé que mi concepto de la muerte es totalmente diferente”, concluyó la madre de Julián Figueroa.

Tras la muerte de su hijo, Maribel Guardia anunció la triste noticia con un mensaje sentido compartido en su Instagram.

“Siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto, mientras yo estaba en el teatro. Llamaron al 911 y cuando llegó la

ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno”, dijo la artista en su redo social. “El parte médico indica que falleció por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor por que estamos pasando”.