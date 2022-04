La foto de Maribel Guardia de cuando tenía 30 años que está dando de qué hablar

El próximo 29 de mayo Maribel Guardia cumplirá 63 años de edad, y si hay algo que propios y extraños admiran, es lo joven y radiante que luce la espectacular costarricense.

Y esta vez la actriz y cantante está causando sensación en sus redes sociales, luego de compartir una fotografía sacada del baúl de sus recuerdos, en la que Maribel tenía 30 años.

La exmujer de Joan Sebastian publicó la llamativa fotografía en su Instagram, en la que posó al lado de legendarias figuras que en aquella noche de los años 90′ la hicieron sentir muy honrada.

“#tbt❤️ Hace 30 años en #losangeles tuve el honor de cantar al lado del inolvidable #antonioaguilar 🎤 Y llegò a ver el show el campeón mundial @jcchavez115 🥊. Dos extraordinarios y exitosos hombres”, fue el comentario con el que la artista acompañó su publicación.

En la fotografía, se aprecia a la exreina de belleza mirando a la cámara con la misma sencillez que la ha caracterizado, y presumiendo la cabellera negra que desde aquellos días ya era uno de sus sellos principales en su look.

Los comentarios y elogios hacia la ex del fallecido Rey del Jaripeo no tardaron en llegar, y los fans de Maribel compartieron todo tipo de cumplidos.

“Maribel, eres eternamente bella”, “estás igualita, no puedo creer que hayan pasado 30 años”, “Maribel bellísima 😍 y don Antonio 😍😍 lo adoro, yo crecí con su música 🎶” y “preciosa. Eres la mujer más encantadora del mundo”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores de la estrella latina.

Y es que sin duda alguna, en el mundo del entretenimiento hispano, Maribel Guardia se ha convertido en una de las famosas que parece haber descubierto el secreto de la eterna juventud.

Hace unos años, en una entrevista con Univisión, Maribel Guardia aseguró que no le teme al paso del tiempo y dijo que la clave para verse tan joven ha sido su buen actitud.

“Dios ha sido muy bueno conmigo, pero sí creo que la actitud en la vida es muy importante. Hombre, si puedes ser bonita, qué padre que seas bonita. Pero hay gente bonita que es muy amargada, que no está agradecida con la vida, y yo la verdad le doy gracias a Dios por todo lo que me ha pasado, por lo bueno y por lo malo, porque lo malo me ha ayudado a crecer, a ser una mujer con más conciencia, con más conocimiento, y lo bueno me ha hecho divertirme mucho”, dijo la exconcursante de Miss Universo.





“Entonces es la actitud de agradecimiento, de que pasan los años, y los años pasan y pasan para todos, pero hay que llenarse de gratitud, de alegría y levantarte con agradecimiento a Dios, porque estás respirando, porque estás viendo un amanecer. Para mí eso es muy importante”, agregó Maribel.