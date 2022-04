Tras mostrarse calva, Maribel Guardia impresiona con esta foto: ¿Cómo está?

Maribel Guardia no deja de sorprender a sus más de 7 millones de seguidores en Instagram.

Y es que luego de que la semana pasada se mostrara totalmente calva, asegurando que se había rapado la cabeza para un nuevo proyecto de televisión, lo que en realidad resultó ser el efecto de un filtro, la exreina volvió a causar furor en sus redes, por cuenta de otra fotografía.

La ex de Joan Sebastian publicó en su Instagram una fotografía muy casual en momentos en que estaba entrando a un spa de depilación en México, y lució tremendo cuerpazo, con abs de hierro, que de inmediato se robaron todas las miradas. La estrella mostró que se encuentra en perfectas condiciones.

“Hoy tocó depilación en @depiltech_mexico Que tengan un #martes espectacular 💋”, fue el sencillo comentario con el que la artista compartió la fotografía, en la que lució unos pantalones deportivos y un top que ayudaron a poner en despliegue todos sus atributos.

Como era de esperarse, los elogios llovieron por doquier y no solo más de 25 mil fans de la costarricense-mexicana le dieron “like” a la imagen, sino que le lanzaron todo tipo de frases, destacando lo espectacular que Maribel luce a sus 62 primaveras.

“Bellisima!”, “Guapísima ❤️❤️”, “Diosaaaaaa”, “Dios mio ese cuerpopoooo😍😍😍😍❤”, “se ve espectacular 😍 la amoo❤️”, “❤️❤️🔥🔥🔥mama mia”, fueron algunas de las reacciones que desencadenó la llamativa fotografía de la ex Miss Costa Rica.

“Tu ✨abdomen✨ es otro nivel 😍 qué cuerpazooo”, comentó otro impresionado seguidor de la tica. “Deseo de todo ❤️ que estés bien Maribel, que Dios te acompañe y te bendiga 🤗🤗🤗😘😘😘😁😁😁🙏🙏🙏”.

La también cantante colgó otro par de fotos en las que presumió de su elegancia y su gusto por la moda, ataviada en un vestido en color lila de estampados, que acompañó con un sombrero. Además aprovechó para enviar un mensaje inspirador

“Camina de frente al sol y las sombras quedarán atrás de ti☀️”, comentó Maribel.

Hace unas semanas la estrella de telenovelas y la música reveló que padece una enfermedad de nacimiento, llamada disautonomía, que afecta su salud con desmayos y desorientación repentina, como lo informó People en español.

“Es un problema de los vasos delatores que no oxigenan bien el cerebro (…) Soy disautonoma de toda la vida. Nací con ella. Me di cuenta porque siempre que hacía, como tomaba agua, primero me sentía media contentona, como si estuviera medio drogada y luego, bolas periquín al suelo, perdía el conocimiento [y me desmayaba]. Y cuando iba a aerobics, en aquella época, todas iban a la izquierda y yo a la derecha. Toda perdida. Hasta que me hicieron unos exámenes”, dijo la exconcursante de Miss Universo.

“Por eso no tomo agua, porque el agua me deslava totalmente el sodio del cuerpo y pierdo el conocimiento. Entonces, en el día tomó mucho refresco para deportistas. En la noche puedo tomar agua. Se me baja la presión; soy de presión muy baja”, agregó Guardia.

