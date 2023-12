Maribel Guardia le canta a la Virgen de Guadalupe: Famosos reaccionan

La cantante Maribel Guardia le cantó a la Virgen de Guadalupe este 12 de diciembre. La costarricense escogió el tema “Ruega por nosotros” para cantarle a la imagen de la Virgen.

Maribel Guardia escogió un traje de charro color púrpura y fue acompañada por un mariachi.

Una vez parada frente al altar de la Virgen de Guadalupe, Guardia no podía contener las lagrimas. Pero no fue impedimento para cantar el hermoso tema de Miguel Aceves Mejía que le llega al corazón a quienes han perdido a un ser querido. Al terminar de cantar, Maribel Guardia se arrodillo y rompió en llanto. Luego su esposo se arrodilla junto a ella para consolarla y le limpia las lagrimas.

Cabe recordar que el pasado 9 de abril falleció el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, Julián Figueroa. El cantante de 27 años, quien era el único hijo de Guardia, murió tras sufrir un infarto agudo miocardio.

Después de la conmovedora interpretación de Maribel Guardia, muchos famosos se expresaron en la cantante. “Mi vida que hermosura! Waoo qué tema!”, opinó Olga Tañón.

“Me dejaste pasmada reina. Maribel te admiro, te honro, te bendigo y te quiero!”, dijo Mariana Seoane.

“Qué interpretación más hermosa y tan poderosa”, dijo Debi Nova.

“Admiro tu fuerza y enorme corazón. Te quiero tanto mi bella”, dijo Aracely Arámbula.

Muchos otros reaccionaron en sus redes tras ver la gran interpretación de Maribel Guardia.

Letra de “Ruega por nosotros”

Señor

Eterno Dios

Ante tu altar

Hoy vengo suplicante

A rogar

Por el alma de mi amada

Que la muerte tan cruel

Me arrebatara

Yo sé que tu poder

Es infinito

Que eres igual

Con pobres y con ricos

Y es por eso

Que en ti busco el consuelo

Para este corazón

Que está marchito

Si estoy dormido la sueño

Si estoy despierto la miro

Y por dondequiera que ando

Su recuerdo va conmigo

Llorando paso las noches

Paso las noches llorando

Para mí ya el sol no brilla

Entre sombras voy vagando

Señor

Eterno Dios

Ante tu altar

Estoy aquí de hinojos

Ella se fue

Y yo quiero morirme

Perdónanos, Señor

Y ruega por nosotros

Llorando paso las noches

Paso las noches llorando

Para mí ya el sol no brilla

Entre sombras voy vagando

Señor

Eterno Dios

Ante tu altar

Estoy aquí de hinojos

Ella se fue

Y yo quiero morirme

Perdónanos, Señor

Y ruega

Por nosotros