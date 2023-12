La viuda de Julián Figueroa defiende a Maribel Guardia tras escándalo de divorcio

La madre de Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, habría inventado que Maribel Guardia vivía una crisis matrimonial. Desde entonces Imelda había guardado silencio hasta ahora. En entrevista con De Primera Mano, la viuda de Julián Figueroa aseguró que, pese a que siente un gran cariño por la mujer que le dio la vida, sí llegó a reclamarle sobre el rumor que inventó sobre el divorcio de la costarricense y su marido.

“Sí fue desafortunado lo que dijo, yo sé perfectamente que no estuvo bien. Le mandé un mensaje y a los cinco días me contestó pidiéndome perdón. La verdad es que Maribel y Marco son una pareja muy estable, tienen 25 años juntos y como todas las parejas han tenido contratiempos, pero yo los veo bien, los veo sólidos y que van para adelante por muchos años más”, dijo Imelda.

Play

Imelda aseguró que lo que más le molestó fue que ella estuviera en medio de todo el escándalo. Algunos medios reportaron el esposa de Maribel Guardia, Marco Chacón, le estaba siendo infiel con Imelda, la viuda de Julián Figueroa.

La viuda del cantante también desmintió que esté rehaciendo su vida sentimental tal y como se ha especulado recientemente.

Imelda Garza Tuñón es originaria de Veracruz, y este 5 de diciembre cumple 27 años, misma edad que tenía su compañero de vida, Julián Figueroa.

Imelda no tiene buena relación con su mamá

El mes pasado, a través de un video de TikTok, en donde Imelda compartía sus dotes como cantante, le respondió un comentario a una de las internautas que le pedía que le pusiera un alto a su mamá, tras los fuertes comentarios en contra de Maribel Guardia, informa Milenio.

La usuaria @marimar2281 le escribió en uno de los comentarios del video que le pusiera un alto a su madre: “Póngale un alto a su mamá hay porfas! Cantas muy bonito”.

Imelda le respondió que ella no podía controlar lo que su madre dijera al afirmar que no vivía con ella y que ya le hizo saber su molestia, además agregó que no lleva una buena relación con su mamá.