La viuda de Julián Figueroa, Imelda Tuñón, regresa a los escenarios

Imelda Tuñón trata de retomar su vida tras el lamentable fallecimiento de su esposo, el cantante y actor Julián Figueroa. Después de dos meses de la inesperada muerte del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián, la viuda de Julián esta tratando de llevar una vida normal regresando a la música.

Imelda fue invitada a los premios de la Asociación de Locutores. Ella recibió un reconocimiento y subió al escenario para entretener a los presente con su voz cantando una cumbia. “Cantar es una terapia y me siento feliz por eso. No me imagine que pudiera salir adelante después de lo que pasó, la verdad en ese momento fue como ‘cancela todo y déjenme vivir sola’. Me encerré bastante”, compartió la viuda de Julián a Puro Show.

Al evento privado, Imelda llegó con un brillante traje ceñido de color morado. Ella se apoderó del escenario y cantó el tema “Mil horas”. Abajo puede ver el video de Imelda cantando y bailando cumbia.

Tras quedar viuda, la joven madre de José Julián se refugia ahora en la música, pues intenta regresar a los escenarios y le contó a los medios que no imaginó que después de la partida de su esposo pudiera vivir momentos tan especiales. Además que cuenta con el apoyo incondicional de su suegra Maribel Guardia, con quien continuará viviendo bajo el mismo techo. Juntas se encargan de la educación del pequeño.

Imelda Tañón-Garza está enfocada en el pop alternativo

La viuda de Julián Figueroa ha lanzado tres sencillos que han sido publicados en plataformas musicales titulados: “Tu Recuerdo”, “Intoxicada” y “Atada A Un Sentimiento”. Ella no cuenta con una disquera, y ha lanzado su música bajo su propio sello, siendo una artista independiente. “Cantante y actriz mexicana enfocada en el pop alternativo vocal coreográfico. Estudió actuación en la academia de Patricia Reyes Espíndola donde sigue cursando talleres. En el canto estudió y sigue desarrollando el método de Seth Riggs, su rango actual es alto-soprano. Arranca su carrera musical con el single cover de Miguel Mateos: Atada a un Sentimiento.Este primer sencillo fue una probada de su concepto musical que pronto se tornó a un pop más oscuro con influencias del urbanpop, pop estadounidense y kpop”, se describe en su perfil de Spotify.